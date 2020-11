Biden: «Los números son claros y vamos a ganar esta elección»

Javier Ansorena SEGUIR Enviado especial a Wilmington (Delaware) Actualizado: 07/11/2020 05:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Joe Biden y su campaña confiaban en que este viernes, tres días después de la elección, pudieran declarar su victoria. El recuento en el puñado de estados de los que depende el ganador sigue a un ritmo tortuoso y el candidato demócrata compareció desde su ciudad, Wilmington (Delaware), solo para insistir en que está convencido de que su victoria es solo cuestión de tiempo. «No tenemos una declaración final de victoria«, dijo Biden. «Pero los números son claros y vamos a ganar esta elección».

El exvicepresidente con Barack Obama repasó la situación del recuento, en el que lo tiene todo a favor. Durante el viernes, consiguió adelantarse a Donald Trump en Pensilvania -tiene una venta de 28.000 votos con un 96% escrutado- y Georgia, donde la diferencia es de 4.400 votos con el 98% del escrutinio. El candidato demócrata también mantiene su ventaja en Nevada -que se duplicó a lo largo del viernes, pero sigue siendo muy justa, 22.000 votos con el 93% de las papeletas contabilizadas- y en Arizona, donde la tendencia es la contraria. Allí Trump ha recortado distancias con fuerza, y con el 97% del escrutinio la ventaja de Biden es de solo 37.000 votos.

«Vamos a ser los primeros demócratas en ganar en Arizona en 25 años y en Georgia en 28 años, y vamos a reconstruir el ‘muro azul’ en el Medio Oeste», dijo sobre sus victorias en Michigan y Wisconsin, y la que se anticipa en Pensilvania.

A Biden se le notó la frustración que ha calado en buena parte de EE.UU., que sigue el recuento con tensión e incomprensión sobre su duración. Se sabía que el proceso tardaría más por el voto por correo masivo ante la pandemia de Covid-19, y lo ajustado de los resultados solo lo ha alargado más.

«Mantened la calma y la paciencia mientras contamos todos los votos», pidió Biden. «La democracia funciona, vuestro voto será contado. No me importa cuánta gente trate de impedirlo, yo no lo permitiré».

Biden también trató de mostrar una imagen de unidad, ante la creciente agresividad del discurso de Trump, que ha denunciado, sin pruebas, la existencia de un fraude masivo y el «robo» de la elección. «Somos oponentes, no enemigos», dijo el todavía candidato sobre la polarización que vive el país, y que el recuento solo ha exacerbado.

La campaña demócrata deslizó su frustración ante la negativa de los grandes medios a confirmar su victoria ante los mínimos márgenes que todavía le separan de Trump. Biden tendrá que esperar hasta al menos la madrugada del sábado para poder cantar victoria.