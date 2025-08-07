Cinco detenidos en El Puche de Almería con dos toneladas de hachís y un arsenal de armas de guerra

La operación 'Olea' se ha presentado esta jueves en la Comisaría provincial, en el que ya se significa como el tercer mayor golpe al narcotráfico de los últimos meses en Almería, tras las intervenciones policiales llevadas a cabo en Pechina y Huércal de Almería. La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, incautado 2.000 kilogramos de resina de hachís, 740 kilos de marihuana y diversas armas de fuego. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

El operativo conjunto ha estado liderado por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería, en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 6. Con esta actuación han logrado desarticular un grupo criminal dedicado al cultivo indoor de marihuana y al tráfico de hachís.

Las investigaciones se iniciaron tras detectar un incremento de cortes de suministro eléctrico en la barriada del Puche, derivados de enganches ilegales utilizados para alimentar plantaciones de marihuana. Gracias a un intenso trabajo de vigilancia e inteligencia policial, se localizaron varios inmuebles vinculados a una misma familia y utilizados con distintos fines como el cultivo, almacenamiento de droga, depósito de armas y ocultación de dinero.

Durante los registros realizados, autorizados por la autoridad judicial, se intervinieron un total de 1.745 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, con un peso bruto de 176 kilogramos, así como 49 fardos de hachís que arrojaron un peso aproximado de 2.000 kilogramos. Además, se localizaron y requisaron diversas armas de fuego, entre ellas dos pistolas semiautomáticas, un subfusil tipo UZI y una escopeta repetidora, todas ellas municionadas y listas para su uso.

También se intervino un vehículo, material utilizado para el envasado y distribución de sustancias, un inhibidor de frecuencia, un táser, un dispositivo GPS satelital, una baliza de posicionamiento y 11.445 euros en efectivo. El comisario provincial, Antonio Delgado, ha señalado que «la operación OLEA es fruto de una investigación compleja que ha logrado neutralizar un entramado criminal perfectamente estructurado y muy activo en nuestra provincia. La cantidad de droga y armamento intervenido confirma el alto nivel de peligrosidad del grupo».

«La valoración económica del hachís intervenido podría rondar los cinco millones de euros en destino. Un material muy demandado fuera de nuestras fronteras, polen de hachís de extraordinaria calidad, muy cotizado en mercados como el centroeuropeo, donde su valor podría duplicarse respecto al nacional», ha señalado Delgado.

El comisario provincial ha destacado que, además de la droga incautada, es muy reseñable la aprehensión de armas de guerra. «Estamos hablando de subfusiles de asalto, UZIS y ametralladoras», ha remarcado. Además, ha reseñado que, a pesar de la dificultad de erradicar las plantaciones indoor de marihuana, las 2.000 intervenciones que Policía Nacional lleva realizadas en lo que va de año en Almería, más de 800 de ellas relacionadas con estos cultivos, demuestran que este asunto es una «completa prioridad» para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.