Detenido un hombre que portaba un cuchillo en una estación de París

Los hechos han ocurrido en la estación de Montparnasse, que ha sido posteriormente evacuada

La Policía francesa en el momento de la evacuación de la estación.
La Policía francesa en el momento de la evacuación de la estación. REUTERS/Stephane Mahe

ABC / Reuters

La policía francesa ha arrestado en la estación de tren de Montparnasse, en París, a un hombre que llevaba consigo un cuchillo, informa Reuters, que cita a la Fiscalía parisina. Tenía antecedentes por violencia doméstica.

Los hechos han ocurrido este viernes. En un ... comunicado recogido por la citada agencia, la fiscalía ha indicado que un agente ha utilizado su arma contra el hombre. Posteriormente, éste se ha autolesionado con el cuchillo.

