Detenido un hombre que portaba un cuchillo en una estación de París

La policía francesa ha arrestado en la estación de tren de Montparnasse, en París, a un hombre que llevaba consigo un cuchillo, informa Reuters, que cita a la Fiscalía parisina. Tenía antecedentes por violencia doméstica.

Los hechos han ocurrido este viernes. En un ... comunicado recogido por la citada agencia, la fiscalía ha indicado que un agente ha utilizado su arma contra el hombre. Posteriormente, éste se ha autolesionado con el cuchillo.

Según han informado los medios franceses, en el lugar se ha escuchado al menos un disparo. Asimismo, un fotógrafo de Reuters ha añadido que la intervención policial ha provocado una avalancha de gente en el vestíbulo. Noticia Relacionada Dos personas heridas por un ataque con cuchillo en La Pola de Gordón (León) EP Ambos heridos requieron de atención médica, por lo que se trasladaron hasta dos ambulancias al lugar de los hechos La estación ha sido posteriormente evacuada. En ella, se da servicio a trenes de alta velocidad con destino al oeste y suroeste del país.

