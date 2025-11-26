Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Justicia francesa confirma la condena a Sarkozy por beneficiarse de la financiación irregular de su campaña de 2012

La Justicia francesa confirma la condena a Sarkozy por beneficiarse de la financiación irregular de su campaña de 2012

Fue condenado en apelación el 14 de febrero de 2024 a 12 meses de prisión, de los cuales seis meses de obligado cumplimiento

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de la cárcel bajo medidas de control judicial

El expresidente francés en una imagen de archivo.
El expresidente francés en una imagen de archivo. JULIEN DE ROSA / AFP

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Corte de Casación francesa ha confirmado la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy por beneficiarse de financiación ilegal durante su campaña electoral de 2012, un caso diferente al que lo llevó a prisión este año.

Sarkozy, de 70 años, fue condenado en apelación ... el 14 de febrero de 2024 a 12 meses de prisión, de los cuales seis meses de obligado cumplimiento, por beneficiarse como candidato a su reelección de una financiación política ilegal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app