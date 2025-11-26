La Justicia francesa confirma la condena a Sarkozy por beneficiarse de la financiación irregular de su campaña de 2012

La Corte de Casación francesa ha confirmado la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy por beneficiarse de financiación ilegal durante su campaña electoral de 2012, un caso diferente al que lo llevó a prisión este año.

Sarkozy, de 70 años, fue condenado en apelación ... el 14 de febrero de 2024 a 12 meses de prisión, de los cuales seis meses de obligado cumplimiento, por beneficiarse como candidato a su reelección de una financiación política ilegal.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]

