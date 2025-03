Cientos de miles de manifestantes protestan en Estambul contra el encarcelamiento del líder opositor turco

Cientos de miles de personas se han concentrado este sábado en el barrio de Maltepe, en la parte europea de Estambul, para protestar por la detención del líder opositor Ekrem Imamoglu, acusado de delitos de corrupción en lo que la oposición denuncia como un proceso político infundado.

El acto ha sido convocado por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), el partido de Imamoglu, y secundado por otras formaciones minoritarias de la oposición, como el Partido de la Libertad y la Solidaridad (SOL) o las Fuerzas Obreras por la Paz y y la Democracia de Estambul, coalición en la que participa el Partido Popular por la Igualdad y la Democracia (DEM).

«No hay salvación individual. ¡O todos o ninguno!» o «¡Justicia, ley, justicia!«, han sido algunas de las consignas coreadas por la multitud, según recoge el diario turco 'Birgün' en su edición digital.

El propio Imamoglu, elegido candadiato presidencial del CHP el pasado fin de semana, ha seguido el acto desde la prisión de Silivri. «La juventud le está diciendo a (el presidente turco), Recep Tayyip Erdogan, que respete a los ciudadanos y no atente contra la voluntad de la gente, pero Erdogan hace oídos sordos a estas voces«, ha apuntado en una intervención en vídeo generada con inteligencia artificial a partir del texto del dirigente político.

«Quieren someter a nuestro pueblo. No van a lograrlo. ¡No van a conseguirlo!», ha afirmado antes de referise a las acusaciones que pesan sobre él: «No he cometido ningún delito. No lamento lo que he hecho como alcalde (de Estambul), sino que estoy orgulloso. He superado 48 investigaciones administrativas y 51 investigaciones personales», ha alegado. «Soy el alcalde de un municipio que ha sido investigado 1.300 veces por instituciones estatales en seis años y ha sido absuelta en todas ellas».

En la primera imagen, el líder del partido de la oposición turca, Ozgur Ozel, saluda a la gente que asiste a la manifestación contra el presidente Erdogan. Dilek Imanoglu, la mujer de Ekrem Imanoglu, alcalde de Estambul que ha sido detenido (Segunda imagen). Tercera foto: Una persona disfrazada de Batman asiste a las protestas. AFP y REUTERS

«La separación ha terminado. La nación está unida contra el opresor y contra la opresión. La nación está unida en la voluntad de acabar con esta oscuridad», ha espetado. Y añade: «Voy a cumplir con el deber que ¡me ha dado la nación en cualquier circunstancia, a costa de mi vida».

Entre los manifestantes del DEM se han visto pancartas con lemas como «Defendamos juntos Estambul» y consignas parecidas y otras como «Hombro con hombro contra el fascismo».

Manifestantes con la bandera de Turquía y un cartel que dice «Hay ley, pero el manual del usuario está en el palacio» REUTERS

También ha participado en el acto la esposa de Imamoglu, Dilek Imamoglu, o su madre, Hava Imamoglu, quien ha prometido desde el atril que «todo va a ir muy bien».

El pasado 23 de marzo, la Justicia turca emitió una orden de prisión provisional contra Imamoglu, que ha sido acusado de corrupción y presuntos vínculos con el terrorismo. El edil se ha convertido en el principal rival del presidente Erdogan de cara a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2028.