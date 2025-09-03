Un micrófono abierto capta a Putin y Xi discutiendo sobre los avances en trasplantes: «Puedes alcanzar la inmortalidad»

Putin y Xi Jinping llegan al desfile militar que conmemora el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, conocida en China como la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa

Vladímir Putin caminaba hombro con hombro con el presidente chino, Xi Jinping cuando un micrófono abierto los captó discutiendo sobre trasplantes de órganos y la posibilidad de que los humanos puedan vivir hasta 150 años.

Los presidentes ruso y chino caminaban junto con Kim Jong-un de Corea del Norte a la cabeza de una delegación de más de dos docenas de líderes extranjeros para ver un desfile militar en Beijing que conmemoraba el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El momento se transmitió en vivo por la cadena estatal CCTV a otros medios, como la cadena estatal china CGTN. La administración de radio y televisión de China informó que la cobertura del evento por parte de CCTV fue vista 1.900 millones de veces en línea y más de 400 millones por televisión, según información de Reuters.

Mientras Putin y Xi caminaban hacia la tribuna de Tiananmen donde presenciaron el desfile con Kim, se pudo escuchar al traductor de Putin decir en chino: «La biotecnología está en continuo desarrollo».

El traductor añadió, tras un pasaje inaudible, que «los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves, e incluso puedes alcanzar la inmortalidad».

En respuesta, se puede escuchar a Xi, quien estaba fuera de cámara, responder en chino: «Algunos predicen que en este siglo los humanos pueden vivir hasta 150 años».

Una expectativa de vida distinta

Kim sonreía y miraba en dirección a Putin y Xi, pero no estaba claro si la conversación le estaba siendo traducida. En la grabación de CCTV no se escucha con claridad a Putin hablando en ruso.

Putin confirmó más tarde que él y Xi habían discutido el tema el miércoles.

«Creo que cuando fuimos al desfile, el presidente habló de ello», dijo Putin a los periodistas en Pekín cuando se le preguntó sobre la conversación filtrada.

«Los medios modernos de mejora de la salud, los medios médicos, incluso los quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe de manera diferente a como lo hace hoy», dijo.

Cuando Xi comenzó a hablar, el vídeo cambió a una toma amplia de la Plaza de Tiananmen y el audio se desvaneció.

Poco más de 30 segundos después, Xi, Putin y Kim reaparecieron ante la cámara mientras caminaban por las escaleras hacia la plataforma de observación para el desfile.

Una elección entre «paz o guerra»

En el evento, Xi dijo a una multitud de más de 50.000 espectadores que el mundo enfrentaba una elección entre «paz o guerra» mientras inspeccionaba tropas y equipo militar de última generación, incluidos misiles hipersónicos y drones navales.

Putin llegó a China el domingo para asistir a una cumbre organizada por Pekín que convocó a más de 20 líderes de países no occidentales, incluido el primer ministro indio Narendra Modi.

Putin y Xi firmaron más de 20 acuerdos sobre temas que abarcan desde energía hasta inteligencia artificial, y acordaron construir un importante gasoducto, sin anunciar detalles clave sobre la financiación ni el precio del gas que se enviará a China.