China lanza una nueva advertencia a EE.UU. ante la visita de Pelosi este martes a Taiwán

Las relaciones diplomáticas entre las dos grandes potencias globales, EE.UU. y China, están pendientes del destino de un avión: el que traslada a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., durante su gira por Asia de esta semana. Está ... previsto que Pelosi, peso pesado del partido demócrata y segunda en la línea de sucesión de Joe Biden tras la vicepresidenta Kamala Harris, aterrice este martes en Taiwán, lo que disparará la tensión entre Washington y Pekín en un momento de creciente rivalidad económica, militar y geoestratégica entre ambos países.

La visita de Pelosi, que ayer confirmaban fuentes de EE.UU. y de Taiwán a 'The Wall Street Journal' o la cadena CNN, sería la de mayor rango al país –que China considera su territorio soberano– desde la de su antecesor, Newt Gingrich, en 1997. Aquello supuso una crisis diplomática, pero ahora las consecuencias podrían ser mayores. En esa época, Pekín estaba centrada en la transferencia de la soberanía de Hong Kong por parte de Reino Unido, materializada aquel año, y China no tenía el peso económico y militar de la actualidad.

La agenda oficial de Pelosi no incluía la parada en Taiwán. Este lunes estaba en Singapur y visitará también Malasia, Japón y Corea del Sur. Pero la especulación sobre una posible escala en Taipéi que le acompañaba desde que anunció el viaje en primavera –lo retrasó por un contagio de Covid– este lunes se daba por hecho y así será. .

Respuesta fuerte de China

Las autoridades chinas han reaccionado de forma enérgica a las noticias de la visita. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhaho Lijan, aseguró que el ejército chino «no se quedará parado» y que el país tomará «medidas de respuesta fuertes para defender su soberanía e integridad territorial».

El viaje de Pelosi coincide con el aniversario de la creación del ejército del régimen comunista, y que lo ha celebrado con ejercicios militares en la región del Pacífico. Entre ellos, maniobras en aguas cerca de la región de Fujian, enfrente de Taiwán.

La visita de la representante demócrata es una piedra en el zapato para el Gobierno de Joe Biden. El presidente de EE.UU. mantuvo una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, en el que este le advirtió de que China no cederá en su posición sobre Taiwán. «Los que juegan con fuego se queman», dijo Zhao en la comunicación china del contenido de la llamada.

Biden ha defendido que no es el mejor momento para una visita de este tipo a Taiwán, pero uno de sus portavoces, John Kirby, aseguró este lunes que la Casa Blanca apoyará a Pelosi si lo hace, que la política de EE.UU. sobre Taiwán no ha cambiado y que no hay razón para la retórica agresiva china.

De hecho, si Pelosi decidiera por fin no aterrizar en Taiwán aparecería otro problema: se criticará por parte de los republicanos como una señal de debilidad de Biden y de los demócratas ante China.