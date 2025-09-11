Los candidatos presidenciales chilenos se comprometen a expulsar a los inmigrantes irregulares

Pese a postular diversas y algunas polémicas medidas destinadas a controlar la extensa frontera norte del país, los ocho candidatos presidenciales que corren tras el sillón de La Moneda coincidieron en expulsar a los inmigrantes irregulares que sean detenidos en el ... país.

En el primer debate televisivo, a solo días de que el Servicio Electoral visara sus candidaturas, varios de los aspirantes a la Presidencia sostuvieron que la migración irregular es uno de los factores que ha aumentado la inseguridad en Chile que, entre otros, enfrenta serios problemas con el crimen organizado y otros apuntaron al hecho de que su presencia ha afectado el mercado laboral disminuyendo los salarios y potenciando la informalidad.

La representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei; el postulante del Partido Republicano, José Antonio Kast; el candidato del Partido Libertario, Johannes Kaiser; el del Partido de la Gente, Franco Parisi y los independientes Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls convergieron en la idea de expulsar a todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en prisión cumpliendo condena. Pese a ello, Kast sostuvo que primero deberán cumplir la sanción impuesta por la justicia, Mayne-Nicholls advirtió que la acción es difícil debido a la existencia de tratados internacionales sobre la materia y Matthei aseguró que extrañará también a los 10 mil inmigrantes que tienen orden de expulsión y no ha sido ejecutada.

La candidata oficialista Jeannette Jara y el izquierdista Eduardo Artés no fueron claros respecto al tema, pero ambos se mostraron contrarios a la inmigración irregular.

Noticia Relacionada Detienen en Chile a líder del Tren de Aragua implicado en asesinato del exteniente Ronald Ojeda María J. Errázuriz Henríquez abandonó el país días después del secuestro y tortura del opositor venezolano y había orden de captura internacional contra él

Este fue uno de los temas que cruzó el debate organizado por Chilevisión y en donde, por primera vez, los ocho postulantes se vieron las caras y en el cual la atención estuvo centrada en la performance que desplegarían Kast, Matthei, Parisi y Jara, quienes encabezan los sondeos de opinión pública. Kaiser, Mayne Nicholls, Enríquez-Ominami y Artés aún no superan los dos dígitos en las encuestas.

Si bien se abordaron diversos temas como el alto desempleo, el alza del sueldo mínimo, la eventual incorporación de Chile al BRICS, las listas de espera en la atención pública de salud, y la posibilidad de que los ciudadanos se armen o que la policía municipal pueda usar armas no letales, el tema migratorio concentró la discusión.

«A lo chilenos se le acabó la paciencia» con los inmigrantes sostuvo Kaiser quien afirmó que su presencia ha destruido el sistema de seguridad social, mientras que Kast postuló una reforma legal para convertir la inmigración irregular en un delito. Enríquez-Ominami fue categórico en afirmar que el Estado no tiene por qué destinar recursos a sostener a los inmigrantes reos en las cárceles.

Solos dos candidatos se mostraron a favor de la idea de regularizarlos: Mayne-Nicholls y Jara, quien indicó que, primero, hay que empadronarlos para saber cuál es la realidad del problema. Todo los otros rechazaron de plano la regularización.

En cuanto a las medidas para controlar las fronteras, la más polémica y que no contó con el apoyo de los otros fue la de Parisi, quien propone colocar minas antipersonales en todo el límite norte con Perú y Bolivia. Kast reconoció que su idea presentada en la campaña de 2021 de construir una zanja ya no es suficiente y Jara advirtió que el cierre de la frontera es una tarea compleja que nadie puede prometer.

Polémicas semanas de campaña

El primer debate fue antecedido por semanas de polémicas centradas principalmente en Kast, Matthei y Jara dejando a los demás fuera de la agenda de los medios.

Hace un mes, Matthei acusó al equipo de Kast de estar detrás de una campaña de desprestigio, que aseguraba que la exministra sufre de Alzheimer, usando bots en redes sociales, denuncia a la que se plegó la abanderada oficialista. A minutos de iniciar el programa televisivo, los tres cruzaron palabras sobre los ataques indiscriminados que han recibido o las mentiras que se instalan, mientras que los demás abogaron por mejorar el tono, salir de la pelea chica y concentrarse en los problemas de los chilenos.

Las dos candidatas también unieron fuerzas en días pasados para rechazar una de las propuestas del republicano, «Chao Préstamo», que implica desandar uno de los temas acordados en la reforma previsional que se aprobó a comienzos de año y anoche nuevamente emplazaron a Kast a no insistir en la medida a la que ahora se sumó Kaiser.

Pese a lo extenso del programa televisivo (más de 2 horas y media) y a la posibilidad que tuvieron los candidatos de confrontarse directamente con preguntas entre ellos, ninguno planteó el conflicto que ha entrampado la agenda legislativa y que se refiere a las modificaciones de última hora que se intentan hacer a la ley que establece la obligación del voto en las próximas elecciones presidencial y parlamentaria de noviembre y la participación de los extranjeros. Esto se ha convertido en el campo de batalla entre las derechas e izquierdas, pues, mientras los oficialistas se niegan a castigar con multas a quienes no vayan a las urnas, lo que en la práctica convierte el voto en voluntario, la oposición los acusa de querer cambiar el padrón por temor a ser derrotados.

A pocos días que se dé inicio oficial a la campaña electoral y casi dos meses de las elecciones, el Gobierno ha enfrentado acusaciones de intervencionismo electoral y suspicacias frente al hecho de dar urgencia a la tramitación de dos proyectos que obligarán a la derecha a tomar posición, el aborto libre y la eutanasia.