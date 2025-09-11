Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las noticias de ABC: La inédita incursión de drones rusos en Polonia eleva el tono y activa la alerta de la OTAN

r

Los candidatos presidenciales chilenos se comprometen a expulsar a los inmigrantes irregulares

Varios de los ocho postulantes a la Presidencia rechazaron la idea de uno de ellos de minar la frontera

La renuncia del ministro de Hacienda chileno golpea al Gobierno de Boric

Ocho candidatos disputarán las elecciones presidenciales en Chile en noviembre

Candidatos a la Presidencia de Chile , de izquierda a derecha, José Antonio Kast, Jeannette Jara, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, y Marco Enríquez-Ominami
Candidatos a la Presidencia de Chile , de izquierda a derecha, José Antonio Kast, Jeannette Jara, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, y Marco Enríquez-Ominami Chilevision
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pese a postular diversas y algunas polémicas medidas destinadas a controlar la extensa frontera norte del país, los ocho candidatos presidenciales que corren tras el sillón de La Moneda coincidieron en expulsar a los inmigrantes irregulares que sean detenidos en el ... país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app