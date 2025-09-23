Cadenas locales de ABC mantienen su rechazo a Jimmy Kimmel y no emitirán el programa tras su comentario sobre Charlie Kirk

Dos importantes propietarios de cadenas de televisión estadounidenses han anunciado que no volverán a emitir el programa de Jimmy Kimmel el martes en sus filiales de ABC y que, en su lugar, emitirán otros programas, después de que la empresa matriz de ABC, Walt Disney, anunciara el lunes que reanudará la emisión del popular 'late night'.

Nexstar Media y Sinclair Broadcasting han afirmado que no volverán a emitir el programa en sus 70 emisoras propias y asociadas a ABC, lo que supone más del 25 % de las aproximadamente 250 emisoras afiliadas a ABC en todo el país.

No está claro cuánto tiempo las emisoras locales rechazarán el programa. «Las conversaciones con ABC continúan mientras evaluamos el posible regreso del programa», ha dicho Sinclair. ABC suspendió el programa de Kimmel el 17 de septiembre por los comentarios que hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Horas antes de la suspensión, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, advirtió que las emisoras locales que emitieran el programa de Kimmel podrían enfrentarse a multas o a la pérdida de sus licencias y afirmó que «es hora de que den un paso al frente».

Carr ha elogiado a Nexstar y Sinclair por decidir dejar de emitir el programa. Ha recibido duras críticas de los demócratas e incluso de algunos republicanos del Congreso. El senador republicano Ted Cruz calificó los comentarios de Carr de «extremadamente peligrosos».

Nexstar es propietaria de 23 filiales de ABC y tiene nueve filiales asociadas a ABC, y necesita la aprobación de la FCC para una fusión de 6200 millones de dólares con Tegna.

Nexstar ha asegurado que mantiene su decisión de sustituir a Kimmel y que seguirá sustituyendo el programa de forma indefinida. Dijo que «supervisará el programa cuando vuelva a ABC». Opera emisoras de ABC en Salt Lake City, Utah; Nashville y Nueva Orleans, entre otros mercados.

Nexstar afirmó que el programa estará disponible en todo el país a través de múltiples productos de streaming propiedad de Disney.

Sinclair Broadcasting declaró el lunes que no tiene previsto reanudar la emisión de 'Jimmy Kimmel Live!' en sus 38 filiales de ABC y que, en su lugar, emitirá programas de noticias, incluso en emisoras de Washington D. C., Seattle y Portland, Oregón.