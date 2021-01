Venecia, «comprada» por China La Guardia de Finanzas italiana investiga el espectacular incremento del número de negocios que están pasando a manos de ciudadanos del gigante asiático. Un proceso que se ha acelerado durante la pandemia

Ángel Gómez Fuentes Actualizado: 16/01/2021 01:43h

«Venecia ahora habla chino», dice el diario local «Il Gazzetino». No hay turistas en la ciudad de los canales, pero hay más chinos que nunca. Venecia parece una ciudad fantasma. Secularmente se distinguió por ser un lugar alegre, rebosante de belleza y fastos a los que acudían príncipes y millonarios de todo el mundo. Hubo un tiempo en que sus carnavales duraban meses. Este año no se celebrarán por culpa del coronavirus. Al no haber turistas, el alcalde, Luigi Brugnaro, decidió incluso cerrar los museos hasta el 1º de abril, suscitando un alud de críticas en Italia, con repercusión internacional: «No hay turismo y abrir los museos es inútil, porque se malgastan recursos». Pero a los chinos no les