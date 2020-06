Trump niega que le informaran de recompensas de Rusia para matar soldados de EE.UU. en Afganistán

Tanto republicanos como demócratas le han pedido explicaciones a la Casa Blanca por el supuesto pago de recompensas por parte de Rusia a la guerrilla Talibán en Afganistán para que esta matara a soldados estadounidenses en la misión conjunta en ese país de la OTAN, de la que forma parte España. El presidente Donald Trump negó ayer haber sido informado de esas recompensas, reveladas por fuentes de la inteligencia norteamericana, y sobre las cuales hubo una reunión en la Casa Blanca en marzo.

Este lunes, funcionarios de la Casa Blanca informarán a diputados y senadores en el Capitolio sobre esas recompensas, que según datos publicados el pasado fin de semana por los diarios «The New York Times» y «The Washington Post» fueron ofrecidas justo cuando Washington negociaba con la guerrilla Talibán un acuerdo de paz para poder retirar sus tropas de forma definitiva de ese país centroasiático.

Según la agencia Ap, la inteligencia informó al presidente de esas recompensas a principios de este año. Trump lo ha negado por medio de la red social Twitter. «No es una información creíble», dijo el presidente en un mensaje en el que puso de relieve que las fuentes de la noticia son anónimas.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us.....