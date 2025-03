Trump exige a los demócratas que acaben con el «15-M» de Seattle: «Si no lo hacéis vosotros, lo haré yo»

Los manifestantes por la muerte de George Floyd han declarado una zona del centro de Seattle (EE.UU.) como autónoma y libre de policía, en una situación que recuerda al movimiento Occupy Wall Street o al 15M en la plaza de Sol, en Madrid. Está ocurriendo en el barrio de Capitol Hill, una zona residencial de la principal ciudad del estado de Washington, y se ha colado en el centro del debate político sobre la tensiones raciales, con una intervención airada del presidente del país, Donald Trump .

La ocupación comenzó el lunes. Después de días protestas y enfrentamientos con la policía por la muerte de Floyd -el hombre negro que murió tras ser asfixiado durante varios minutos, esposado y sujeto por otros dos agentes, por un agente en Mineápolis -, el Departamento de Policía de Seattle decidió abandonar la comisaría Este, que concentraba buena parte de los altercados en sus alrededores. Quitó las protecciones y barricadas, cubrió el edificio con tablones y se marchó. Desde entonces, los manifestantes se han quedado con el edificio y han establecido a su alrededor la que han bautizado como Capitol Hill Autonomous Zone -Zona Autónoma de Capitol Hill-, a la que también llaman por sus siglas, CHAZ.

Abarca media docena de manzanas y se ha convertido en uno de esos experimentos utópicos de autogestión y activismo. Se regala comida, se reparten mascarillas. Hay discursos y conciertos improvisados. Por la noche se proyectan películas: la primera, el documental '13th', de Ava Duvernay, sobre la desigualdad racial en el sistema judicial; la siguiente noche, ' Paris is Burning '. Las pintadas contra la policía y contra el sistema tatuan el mobiliario urbano. «Este espacio es ahora propiedad del pueblo de Seattle', reza una pancarta enorme que cuelga de la ya antigua comisaría.

Como en anteriores ocupaciones vividas en la ciudad de Seattle, los activistas quieren que el edificio policial se convierta en un centro cívico. Pero sus demandas van mucho más allá: exigen la abolición de la policía, la eliminación de las cárceles para jóvenes, indemnizaciones para quienes han sufrido brutalidad policial , la repetición de los juicios para cualquier persona perteneciente a una minoría racial y condenada por delitos violentos o la 'des-gentrificación' de Seattle, según un documento emitido por un grupo de activistas.

Las autoridades de Seattle y del estado de Washington, dominadas por demócratas, tratan de mantener el orden, pero sin echar gasolina al fuego de las protestas. Pero la situación en CHAZ apunta a enquistarse: no hay una organización, no hay líder , no se sabe cuánto tiempo seguirá así y no tienen plan para que la policía regrese a la comisaría. Según el periódico local 'Seattle Times', se vio al menos a una persona armada con un rifle en la zona, entre preocupación de algunos vecinos sobre el mantenimiento de la seguridad en la zona.

La situación de Seattle es un regalo para Trump, al que el caos y la ausencia de la policía en una de las grandes ciudades de EE.UU. le reporta ganancias políticas. « Terroristas domésticos han tomado Seattle , dirigida por los demócratas de la izquierda radical, por supuesto», arrancó en una serie de latigazos contra sus enemigos políticos en Twitter. Se refirió en concreto al gobernador de Washington, Jay Inslee, y a la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, de quienes dijo que los manifestantes están «jugando con ellos».

« Recuperad la ciudad ya . Si no lo hacéis, lo haré yo. Esto no es un juego. Hay que parar anarquistas asquerosos», añadió en la red social, donde también aprovechó para atacar a su presumible rival en las presidenciales de este año, el exvicepresidente Joe Biden, por no ordenar a Inslee y a Durkan que arreglen la situación.

«Esa persona, que es totalmente incapaz de gobernar , debe quedarse al margen de lo que pase en el estado de Washington», reaccionó Inslee, que calificó a Trump de «presidente inseguro».

Durkan fue más ácida: «Protégenos a todos. Vuelve a tu búnker », le dedicó en referencia a un episodio de la semana pasada, cuando Trump se refugió de forma temporal en un búnker de la Casa Blanca al arreciar las protestas alrededor de la residencia presidencial.

Este jueves, los agentes de la policía de Seattle empezaron a penetrar en CHAZ, pero sin un plan determinado sobre cómo y cuándo recuperar el control de la comisaría ocupada y sus alrededores.