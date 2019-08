Regalar flores y negarse a llevar el hiyab está castigado en Irán con hasta 23 años de cárcel

Repartir flores y promover el abandono del velo está castigado en Irán con hasta 23 años de cárcel. Es el caso de las activistas feministas Yasaman Aryani, su madre Monireh Arabshahi y Mojgan Keshavarz.

Las tres mujeres llevan detenidas desde abril tras hacerse público un vídeo, grabado el 8 de marzo, día internacional de la mujer, en el metro de la capital del país, Teherán, en el que entregaban flores a las mujeres que iban sentadas en el suburbano, en el vagón reservado a ellas. El vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales. En él, aparece Yasaman Aryani, sin hiyab, ofreciendo una flor a una mujer con el pañuelo y le dice que espera el día en el que puedan caminar juntas por la cale, «yo sin hiyab y tú con él».

Amnesty International condemns the arrest of brave women's rights defender Mojgan Keshavarz. Here she is peacefully protesting Iran's degrading forced veiling laws by handing out flowers to women on 8 March, International Women's Day.pic.twitter.com/tluR1m7fBu