Protagonistas y anécdotas de la ceremonia de investidura de Joe Biden Del policía del Capitolio que acompañó a Harris a la presencia del embajador de Guaidó, la toma de posesión de las cabezas de la nueva Administración dejó varios episodios curiosos

Juntos escribiremos una historia americana de esperanza, no de miedo. De unidad, no de división. De luz, no de oscuridad». Joe Biden pronunció estas palabras poco después de poner su mano sobre la Biblia y jurar su cargo de presidente de EE.UU. La ceremonia, que abre una nueva etapa en la historia del país, dejó numerosas anécdotas.

Segundo presidente católico de la Historia

Joe Biden es el segundo presidente católico de la Historia de EE.UU., después de J.F. Kennedy. El nuevo presidente acudió ayer a misa en la catedral de San Mateo, en Washington, acompañado de su mujer y de los jefes demócrata y republicano del Comgreso, un gesto que simbolizó el esfuerzo que harán ambos partidos para colaborar en el futuro.

Medio millar de simpatizantes del presidente Trump, que voló con su avión a Florida

Alrededor de 500 simpatizantes de Donald Trump despidieron en la mañana de ayer en un aeropuerto militar al presidente saliente, en su último viaje a bordo del Air Force One. Trump decidió no acudir a la investidura de su sucesor, Joe Biden, en un gesto criticado por la práctica totalidad de los medios de comunicación norteamericanos, y en su lugar abandonó temprano Washington en dirección a su lujosa residencia en Florida de Mar-a-Lago. En medio de un viento fuerte y glacial, medio millar de seguidores de Trump quisieron darle el último adiós, aunque en su mensaje afirmó que «de alguna manera volverá». Una orquesta militar tocó el «Hail to the Chief», mientras se oían las protocolarias 21 salvas de cañón.

Kamala Harris frente a Sonia Sotomayor

Kamala Harris, hija de inmigrantes de la India y Jamaica, se convirtió ayer en la primera mujer en llagar a la Vicepresidencia de Estados Unidos, También en la primera norteamericana de origen asiático, y en la primera mujer negra en alcanzarlo. Prestó juramento de su cargo ante Sonia Sotomayor, la primera juez del Tribunal Supremo de origen hispano.

Honores para el policía «héroe del Capitolio»

El agente de Policía Eugene Goodman, considerado por los medios como el héroe del asalto del Capitolio, acompañó ayer en la ceremonia a la nueva vicepresidenta, Kamala Harris. Goodman hizo frente a la turba de partidarios del presidente Donald Trump que asaltó la sede del Congreso el pasado 6 de enero para tratar de impedir la certificación de Biden.

El embajador de Guaidó, entre los invitados

El embajador en EE.UU. del presidente interino de Venezuela, Carlos Vecchio, fue invitado al acto de investidura por el nuevo presidente Biden, en un reconocimiento tácito de la nueva Administración a Juan Guaidó. En la imagen, Vecchio, en el centro, acompañado ayer por el embajador español, Santiago Cabañas, a la izquierda, y el colombiano, Francisco Santos.

Clinton, Obama y George W. Bush, presentes

Joe Biden, de 78 años, es el presidente de mayor edad en llegar a la Casa Blanca, en la que entrará después de más de tres décadas como senador y ocho años a la sombra de Barack Obama, como su vicepresidente entre 2009 y 2017. Obama sí estuvo presente en la ceremonia de ayer, al igual que los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush.

Jennifer López habla en español en el acto

La cantante Lady Gaga interpretó el himno nacional en la toma de posesión, y Jennifer Lopez protagonizó una de sus llamativas actuaciones. Ambas artistas recogieron así el testigo de Aretha Franklin, que actuó en la primera toma de posesión de Barack Obama, y de Beyoncé, que lo hizo en la segunda. Lopez dijo algunas frases en español.

Donald Trump concede 140 indultos antes de dejar la Casa Blanca, entre ellos el de Steve Bannon

A pocas horas de dejar la Casa Blanca, Donald Trump otorgó 140 indultos, entre ellos el de Steve Bannon, el que fuera su asesor jefe en sus primeros meses de presidencia y uno de los arquitectos de su ascenso al poder.

Trump decidió utilizar su prebenda al filo de la medianoche del martes, unas ocho horas antes de la hora prevista para su abandono de la residencia presidencial con destino a Palm Beach (Florida) y doce horas antes de que Joe Biden compareciera en la escalinata del Capitolio para jurar su cargo como nuevo presidente. Se trata de un indulto preventivo, ya que Bannon todavía no ha sido declarado culpable de ningún delito. Bannon fue una pieza ideológica clave en la victoria electoral de Trump en 2016.