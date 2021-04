El Príncipe Carlos rinde un sentido tributo a su «querido papá», Felipe de Edimburgo

La Familia Real británica está viviendo un momento «particularmente triste» y está siendo sostenida por los «amables mensajes» de la población. Así lo declaró este sábado el Príncipe Carlos, que rindió un sentido homenaje a su padre, Felipe de Edimburgo, a quien calificó como una persona «muy querida» que «durante los últimos 70 años ha prestado un servicio extraordinario y devoto a la Reina, a mi familia y al país», así como «a toda la Commonwealth».

En un mensaje grabado en Highgrove House, su residencia del siglo XVIII cerca de Tetbury, en Gloucestershire (Inglaterra), señaló que «como podéis imaginar, mi familia y yo extrañamos enormemente a mi padre, una figura muy querida y apreciada» que ahora mismo «se sentiría profundamente conmovido por la cantidad personas aquí y en otras partes del mundo que comparten nuestra pérdida y nuestro dolor».

The Prince of Wales pays tribute to The Duke of Edinburgh on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/tDP0rkKGzc