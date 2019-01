May pretende volver a Bruselas a renegociar el acuerdo del Brexit La fecha de salida es inamovible para la «premier» y ha recalcado que «extender el artículo 50 no solucionaría nada»

Iván Alonso

Corresponsal en Londres Actualizado: 29/01/2019 19:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primera ministra británica, Theresa May, pretende volver a Bruselas. Otra vez. Su plan B pasa por renegociar el acuerdo del brexit y más específicamente la clausula referente a la «salvaguarda» de la frontera irlandesa. Hoy lo ha vuelto a defender en la apertura del debate que se cerrará con el voto de las enmiendas propuestas por los diputados con las que pretenden tomar el control del proceso. En ese discurso previo al debate, que se extenderá durante toda la tarde, la «premier» ha asegurado que, para pedir esa revisión del mecanismo norirlandés, la Cámara tiene que mandar «un mensaje claro» a la UE de que quiere aprobar un acuerdo

«La única posibilidad de evitar el no acuerdo es consiguiendo un acuerdo. Por eso quiero volver a Bruselas con el más claro y posible mandato para asegurar un acuerdo que esta Cámara pueda aprobar», señalaba.

May, que apoyará la enmienda conservadora propuesta por el influyente presidente del Comité 1922, Graham Brady, y que pide cambios significativos en ese mecanismo de la frontera, ha confirmado, además, que si no hay un acuerdo revisado para el próximo 14 de febrero ese día tendrá lugar la votación sobre su plan B.

Todo apunta a que el sector más euroescéptico de su partido ha aflojado sus posturas hacia la «premier» en los últimos días y podrían apoyar esta enmienda, como lo hará también su socio de Gobierno, el DUP.

May se sigue negando a prolongar el Brexit más allá del 29 de marzo de este año. La fecha de salida es inamovible para la «premier» y ha recalcado que «extender el artículo 50 no solucionaría nada». La enmienda propuesta por la laborista Yvette Cooper busca que si para el 26 de febrero no se ha aprobado un acuerdo el brexit se alargue otros 9 meses más.

Evitar la opción extrema: No deal

Todo para evitar el peor escenario posible para todas las partes, el del no acuerdo. Precisamente May ha asegurado ante los Comunes que ni ella misma es partidaria de esto «yo misma quiero evitar la opción extrema del "no deal", pero la única manera de lograrlo es que este Parlamento apruebe un acuerdo», explicaba para defender su postura.

El problema está en que Bruselas se ha mostrado impasible ante estas peticiones de reapertura de un texto más que consensuado y que ahora no quieren reabrir por el bloqueo político al que somete Westminster a su primera ministra. May viajará a Bruselas esta misma semana para tratar de hacerles cambiar de opinión, pero antes verá las mayorías que hay en el Parlamento y los diputados, tanto de la oposición como de su propio partido, que las apoyan.