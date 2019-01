¿Qué enmiendas se debatirán hoy en el Parlamento británico? La liderada por Yvette Cooper es la que más posibilidades tiene de salir aprobada porque cuenta con el apoyo de toda la oposición en bloque

Iván Alonso

Westminster vive hoy otro día de debate intenso y de votaciones clave para el futuro del Brexit. Sin ser aún el voto clave del plan B de Theresa May, se espera que este tenga lugar a mediados de febrero, la primera ministra busca hoy saber qué mayorías tienen las distintas opciones que se barajan ahora para este encallado proceso.

Mientras, los diputados tratarán de hacerse con el control del Brexit mediante una serie de enmiendas que han presentado ante la moción neutra que hoy se vota en el Parlamento expuesta por el Gobierno. Esta, muy técnica y neutra, simplemente dice que los diputados han «considerado» la declaración que May hizo la semana pasada, donde expuso su nueva estrategia. Ante eso, 15 enmiendas, que, eso si, antes de que sean votadas tienen que ser elegidas por el presidente de la Cámara de los Comunes. Aunque no tienen carácter vinculante y el Gobierno puede desecharlas, algunas destacan por encima de otras y tienen más posibilidades de ser aprobadas.

-La multipartita y liderada por la laborista Yvette Cooper. Retrasar el Brexit nueve meses si no se ha conseguido aprobar un acuerdo antes del 26 de febrero. Es la que más posibilidades tiene de salir aprobada porque cuenta con el apoyo de toda la oposición en bloque y a ella pueden sumarse los diputados proeuropeos de los «tories». Cooper tiene pensado plantear, después de esto un proyecto de ley que si obligue al Gobierno a cumplirla. Su intención es que el Gobierno descarte el escenario del no acuerdo.

-La encabezada por el conservador Graham Brady. Apoyada por el Gobierno que ha pedido a todos los «tories» que la respalden porque es la postura que ha elegido May para su nueva estrategia, que es la de renegociar con Bruselas el principal escollo del proceso, la «salvaguarda» de la frontera irlandesa. Esta enmienda requiere que este mecanismo sea «sustituido por otras medidas» y no necesariamente renegociando el acuerdo si no, emitiendo un anexo al mismo que de las garantías suficientes a Reino Unido como para permitirle salir de él y con una fecha límite.

-La del exfiscal general del estado, el conservador proeuropeo Dominic Grieve. Daría a los diputados seis días completos para debatir y votar sobre las opciones alternativas de Brexit y así poder buscar una solución diferente a la del no acuerdo, que es lo que quiere evitar por todos los medios posibles.

De las demás, destacan también la encabezada por Jeremy Corbyn, que pide al Gobierno tiempo para debatir y votar sobre todas las opciones posibles (incluida un segundo referéndum) para evitar salir sin acuerdo. Además, podrían salir elegidas por el presidente de la Cámara la del líder demócrata liberal Vince Cable, que pide al Gobierno que descarte la posibilidad de un Brexit sin acuerdo e inicie los preparativos para otro referéndum, o la del diputado conservador Andrew Murrison. Esta solicita al Gobierno que consiga de Bruselas un límite de tiempo para la «salvaguarda» irlandesa. Exactamente, el 31 de diciembre de 2021.