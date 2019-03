El «speaker» del Parlamento británico, John Bercow - AFP

Brexit El portavoz del Parlamento británico deniega a May una tercera votación sobre su acuerdo si no hay cambios La primera votación sobre el acuerdo del Brexit tuvo lugar el 15 de enero, y May perdió por 230 votos. La pasada semana la «premier» volvió a llevar a la Cámara su acuerdo con algunos cambios acordados con la UE, pero también fue derrotado ampliamente