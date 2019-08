«Pedimos disculpas porque algunos manifestantes perdieron el control» Entrevista a Elise, estudiante que participa en las protestas de Hong Kong

Pablo M. Díez @PabloDiez_ABC Envaido especial a Hong Kong Actualizado: 15/08/2019 04:25h

Con las horas contadas por una orden judicial de desalojo, una sentada de protesta seguía anoche «dando la bienvenida» a Hong Kong a los pasajeros que salían por la sala B de llegadas.

Junto a los familiares expectantes, los guías de los grupos turísticos y los conductores de los hoteles sosteniendo carteles con sus nombres, les esperaban pancartas contra la ley de extradición a China, suspendida pero no retirada, y la actuación policial, cuyo uso de la fuerza y los gases lacrimógenos está siendo muy criticado.

Pero también había otra pidiendo disculpas por el caos que han generado las protestas en el aeropuerto, que han obligado a cancelar cientos de vuelos desde el lunes y acabaron el martes con violentos enfrentamientos con la Policía.

Con un parche ensangrentado en el ojo derecho, Elise, que a sus 23 años estudia música en París, denunciaba que una joven se ha quedado tuerta tras ser alcanzada el domingo por una pelota de goma disparada a muy corta distancia por la Policía para disolver una marcha prohibida. Un caso que ha conmocionado a la sociedad hongkonesa.

¿Hasta cuándo podréis seguir aquí?

¡Ah! Nadie sabe cuándo nos echarán. El aeropuerto ha establecido dos zonas para las protestas, pero son muy pequeñas y no creo que la gente quepa allí. Nadie sabe lo que va a pasar. Todavía no nos han dado orden de desalojar esta zona, donde llevamos desde el viernes. Pero, si me preguntas cuándo acabarán las protestas, solo el Gobierno de Hong Kong lo sabe.

¿Por qué te has unido a esta protesta?

Para denunciar la brutalidad de la Policía, ya que una joven inocente, que solo ayudaba como enfermera en la concentración del domingo, ha perdido su ojo.

¿Qué ha ocurrido para que las manifestaciones y la acampada en el aeropuerto, que empezaron de forma pacífica, hayan acabado en violentos choques con la Policía?

No estoy de acuerdo con la violencia, pero tenemos que analizar lo que pasó. La violencia estalló el martes porque, al parecer, había policías encubiertos entre los manifestantes que los animaban a ser más radicales. El domingo hubo muchos detenidos por parte de estos agentes infiltrados y, ante el temor a que algo así volviera a ocurrir, algunos manifestantes perdieron totalmente el control. Pedimos disculpas porque no está bien, pero es comprensible.