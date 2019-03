Países Bajos eleva al máximo el nivel de alerta antiterrorista tras el tiroteo de Utrecht

El Gobierno de Países Bajos ha elevado al máximo el nivel de alerta antiterrorista en la provincia de Utrecht tras el tiroteo contra un tranvía en la zona de 24 Oktoberplain que ha dejado al menos un muerto y varias personas heridas en esta urbe del centro del país, según informa la prensa local.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el jefe del Servicio Antiterrorista de Países Bajos (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, ha contado que el nivel de alerta antiterrorista se ha elevado a cinco en Utrecht por primera vez desde que se aplica esta clasificación. «El autor todavía está huido. No se descarta el motivo terrorista», ha indicado Aalbersberg.

Threath level raised to 5, exclusively for the province of #utrecht untill 18 hrs. Perpetrator on the run. We cannot rule out terrorist motive. Follow local authorities for instructions.

La cadena de televisión local NOS ha informado de que agentes antiterroristas podrían estar preparando una operación para capturar al autor del tiroteo en una vivienda en la calle de Trumanlaan, situada a varias manzanas del lugar en el que ha sido atacado el tranvía.

El portavoz de la Policía, Joost Lanshage, ha informado de al menos un muerto y varios heridos, sin concretar el número. Algunos medios locales habían informado previamente de que podría haber una persona muerta porque vieron a una persona tendida en el suelo a la que los servicios médicos tapaban con una sábana blanca.

«La investigación sobre el tiroteo en 24 Oktoberplein en #Utrecht está en curso. Tenemos en cuenta también un posible motivo terrorista», ha asegurado la Policía de Utrecht, en un mensaje publicado minutos antes en su cuenta de la red social Twitter.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.