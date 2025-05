Operaciones especiales de Ucrania: los 'cazadores de blindados' en el frente norte

Militares de operaciones especiales ucranianos están siendo una de las pesadillas del Ejército de Rusia y causa de su lento avance, sobre todo en el norte hacia Kiev , donde los convoyes de carros de combate y vehículos militares rusos han sido sus objetivos principales.

«Son conocidos como 'convoy hunters' (cazadores de convoyes), unidades de operaciones especiales que emplean tácticas de 'hit and run' (golpea y corre). Actúan en la retaguardia rusa atacando a las columnas de vehículos», explica una fuente militar española que está monitorizando el conflicto en redes sociales.

De este modo, una de las tácticas de contraataque empleadas por las fuerzas especiales de Ucrania consiste en permanecer escondido hasta que el enemigo te supere y después atacar su retaguardia: «Un clásico de operaciones especiales contra la doctrina soviética , de la que beben los actuales mandos militares del Ejército ruso», explican.

Operaciones especiales ucranianas con equipo jamming ABC

Se han publicado algunas imágenes de estos operaciones especiales de Ucrania en la zona de conflicto. De algunas fotografías en redes sociales ha llamado la atención los equipos con los que cuentan, a la altura de los ejércitos de cualquier país de la OTAN e incluso mejores: «Llevaban equipos de 'jamming' portátiles tácticos. España, por ejemplo, no cuenta con ese tipo de equipos. Es un nivel que solo se alcanza cuando te has adiestrado y has estado codo con codo con operaciones especiales de EE.UU., cuando te han 'apadrinado'».

¿En qué consiste los equipos de 'jamming' portátiles? Básicamente para librar la guerra electrónica. Son dispositivos que bloquean señales, ya sea de dispositivos GPS, wifi, 3G, etc., con el objetivo de evitar ser localizados.

Los equipos de operaciones especiales de Ucrania se establecieron recientemente, justo después de la guerra de 2014, en la que Rusia se apoderó de 'facto' del Donbás y de Crimea (luego anexionada). Así el Mando de Operaciones Especiales de Ucrania se fundó en diciembre de 2015, ampliándose estos últimos años con cuatro regimientos del Ejército de Tierra y tres de la Marina, con dos centros de formación.

«Obviamente no será definitorio para el conflicto pero sí ha provocado los primeros reveses al Ejército ruso»

Según la publicación especialista en asuntos militares Janes, su fuerza consta de 2.000 miembros . «Obviamente no será definitorio para el conflicto pero sí ha provocado los primeros reveses al Ejército ruso que, por ejemplo, ha provocado que los países de la UE y la OTAN se vuelquen con el envío de armas a Ucrania y las sanciones económicas a Rusia», relata la misma fuente militar española. Claro está, de este conflicto se extraerán también lecciones aprendidas para las Fuerzas Armadas españolas en un futuro.

También se advierte que estos operaciones especiales ucranianos participaron en la evacuación de Kabul, por lo que están muy bregados en situaciones de combate.

Operaciones especiales de Ucrania, durante la operación de evacuación de civiles desde Kabul ABC

Otra particularidad de los operaciones especiales ucranianos es que en los últimos años han estrechado los lazos con unidades similares de países de la OTAN . Su tercer regimiento ha obtenido la certificación OTAN y, por ejemplo, el curso que selecciona a sus integrantes se desarrolló el pasado año conjuntamente con Estonia, Letonia y Lituania.

La escuela ucraniana de operaciones especiales también se ha beneficiado de una inversión de 1,5 millones de dólares por parte del Departamento de Defensa de EE. UU. También han recibido apoyos de Canadá, Dinamarca, Rumania y el Reino Unido durante estos últimos años.

Estas unidades 'fantasma' ucranianas trabajan también en estrecha colaboración con las similares del Ministerio de Interior CT 'Omega' y 'Vega' -como por otra parte sucede en España con los 'boinas verdes' del MOE y el GAR de la Guardia Civil-.

Más allá de los sistemas de armas anticarro NLAW, Javelin , AT4 y RPG-26, los operaciones especiales ucranianos también recibieron varios cientos de lanzacohetes termobáricos RPV-16 de Ukroboronprom.