Las octogenarias alemanas que ganan dinero con YouTube y los videojuegos «Lo único malo es que me sube un poco la tensión», reconoce Evelyn, que fue costurera de pieles hasta que cerró la fábrica en la que trabajaba

Rosalía Sánchez

Seguir Corresponsal en Berlín Actualizado: 05/02/2019 18:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La idea surgió de la participación en un experimento en el que se invitaba a personas de la tercera edad a probar los juegos que apasionan a sus nietos. Evelyn Gundlach, de 87 años, y Ursula Cezanne, de 80, apenas empezaban a pelearse por aquel entonces con el joystick. Las primeras partidas, como era de esperar, fueron un desastre. Pero resultó divertido. Y cuando supieron que hay chavales que ganan una pasta colgando sus partidas en Youtube, pensaron que ellas no son menos. Y así es como nació el canal Senioren zocken.

«Lo único malo es que me sube un poco la tensión», reconoce Evelyn, que fue costurera de pieles hasta que cerró la fábrica en la que trabajaba, en 1982, y terminó con una jubilación anticipada en la que se dedicó como pasatiempo a la actuación en musicales y obras de teatro. «Pero nada de lo que he hecho había tenido tanta repercusión como esto, ¡tenemos muchísimo público!», celebra. «Grand Theft Auto V», « Minecraft» o « Fortnite» son los juegos que más aparecen en el canal y que patrocinan generosamente los vídeos. «¡Sí!, estamos ganando dinero, pero lo mejor de todo es que nos hemos vuelto cool para nuestros nietos!», añade Evelyn, que pronuncia sin complejos “yutub” con acento en la última vocal.

Que los videojuegos no son solo cosa de niños ya lo sabíamos. A nadie escapa que muchos papás lo pasan mejor incluso que sus hijos con la consola. Pero lo que a menudo olvidamos es que sirven para mejorar habilidades neurocognitivas, que suelen verse afectadas con el paso del tiempo y el envejecimiento.

Al menos eso defienden investigadores de la Universidad de California, que han desarrollado un juego para frenar la pérdida de memoria de las personas mayores. Estos resultados contradicen los obtenidos por otro grupo de investigación en 2010, dirigida por el profesor Adam Gazzaley, que afirmaba que los videojuegos para la tercera edad mejoraban las habilidades de nuestros mayores a la hora de jugar, pero que no se observaba un claro impacto neurocognitivo. «Yo creo que sí me despiertan un poco, y entreno mi rapidez, aunque reconozco que hay sesiones que me dejan muy cansada», valora Evelyn.

La industria del videojuego está deseosa de introducirse en el mercado de la tercera edad, mucho más amplio que el juvenil y que crecerá exponencialmente en las próximas décadas. Ese es el motivo por el que se están realizando estudios que ayuden a crear videojuegos expresamente diseñados para ese sector de la población o sobre la idoneidad de los juegos existentes para jugadores de edad más avanzada.

Los videojuegos, una estimulación para el cerebro

El profesor Adam Gazzaley, concretamente, reclutó a más de 200 voluntarios, cuya edad superaba en todos los casos los 70 años, que debían jugar a un videojuego diseñado en EE.UU. y al que llamaron NeuroRacer. Al comparar la actividad cerebral de los participantes con otros jugadores más jóvenes, comprobaron que las personas más mayores debían hacer un esfuerzo mental superior para obtener el mismo rendimiento, pero esa diferencia iba disminuyendo a medida que aumentaba la práctica debido a que iban desarrollando las mismas destrezas y habilidades que jugadores más jóvenes.

La segunda fase del experimento consistió en hacer que los voluntarios jugaran a videojuegos para la tercera edad específicos durante tres horas a la semana en un período aproximado de un mes, de manera que las habilidades para realizar varias actividades a la vez, la capacidad multi-tasking, habían mejorado sobremanera gracias a los videojuegos para la tercera edad. Las mejoras cognitivas iban aumentando con el tiempo de juego, creando ciertas esperanzas sobre un posible freno de la pérdida de memoria y otros problemas asociados con el envejecimiento.

Este estudio, publicado en la revista Nature, demostró que los videojuegos pueden estimular nuestro cerebro a cualquier edad. Y todavía está por investigar los avances posibles cuando los abuelos puedan compartir juegos con sus nietos también en las pantallas.