La ministra de Defensa de Italia, Elisabetta Trenta, ha rechazado la orden dada por el titular de Interior, Matteo Salvini, para impedir la entrada en aguas italianas del barco de la ONG española Open Arms. «No firmo en nombre de la humanidad», ha subrayado.

Este nuevo pulso entre las dos corrientes que conforman el Gobierno--Salvini es líder de la Liga y Trenta forma parte del Movimiento 5 Estrellas-- habría permitido al Open Arms entrar en aguas italianas bajo la vigilancia de dos embarcaciones militares, según el diario «La Repubblica».

«Ya fondeado en aguas italianas con autorización por parte de las autoridades. El decreto de Salvini ha dejado de tener efecto a pesar de las amenazas de uno nuevo», ha anunciado la ONG esta madrugada, un día después de que el Tribunal Administrativo de Lazio avalase este movimiento.

Ahora el barco, que ya avista la isla de Lampedusa, espera algún permiso para atracar en puerto y desembarcar a los migrantes tras «una noche larga». «Todavía sin puerto, pero el fin de esta pesadilla está más cerca. La humanidad tiene que prevalecer entre tanto sinsentido», ha proclamado la organización.

Sin embargo, esta misma noche, Salvini había informado por Twitter de que había firmado una «nueva prohibición» para impedir la entrada en aguas italianas del Open Arms y de sus 147 migrantes y refugiados. En su opinión, «quien trabaja para reabrir los puertos no lo hace por rencor a Salvini, perjudica al pueblo italiano».

Ho firmato il nuovo divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave Ong #OpenArms.

Chi si adopera per riaprire i porti non fa un dispetto a Salvini, fa solo il male del Popolo Italiano 🇮🇹

Buonanotte Amici, io non mollo.