Margaritis Schinas: «Todos los líderes autoritarios que utilizan la migración contra Europa han fracasado»

«Por favor, mejor sin la bandera española, por si acaso solo con la europea», avisa jocoso el vicepresidente Margaritis Schinas (Salónica, 1962) a los funcionarios de la oficina madrileña de la Comisión que preparan el atrezo para esta entrevista. No es para ... menos: cualquiera podría confundirlo con un ministro del Gobierno por su español tan fluido. Miembro de los conservadores griegos de Nueva Democracia (Partido Popular Europeo) y egresado del Colegio de Europa y la London School of Economics, graneros de la flor y nata del proyecto europeo, Schinas ha sido históricamente un gran aliado de los intereses españoles en Bruselas, primero vinculado a los comisarios Abel Matutes y Marcelino Oreja , más tarde como jefe de gabinete adjunto de la vicepresidenta Loyola de Palacio , y en la última década como portavoz de la Comisión Juncker y desde 2019 al frente de la vicepresidencia para la promoción del estilo de vida europeo.

Las curvas que tuvo que afrontar su nominación como comisario anticiparon lo delicada que iba a ser su cartera en estos años: la Comisión tuvo que rebautizar su vicepresidencia (inicialmente ‘Protección’ en lugar de ‘Promoción’del estilo de vida europeo ) puesto que al incluir materias como inmigración podría interpretarse que representaba una amenaza para los europeos. En Madrid para recoger el galardón de Otto de Habsburgo , otorgado por la Unión Paneuropea en 2020, Schinas ha atendido a ABC a pocos días de su visita este domingo al campamento de recepción Lesbos RIC junto al Papa Francisco para abordar la cuestión migratoria en Europa.

¿En qué consiste defender el estilo de vida de europeo?

Esta vicepresidencia existe por primera vez en la estructura de la UE y tiene un doble objetivo: por un lado una Europa que protege con políticas de protección al ciudadano: sanidad, migración, seguridad, fronteras. Este llamamiento para una Europa que protege es el que hizo Macron en Sorbona en 2017. Y luego está la Europa de oportunidades: movilidad, cultura, educación, y deportes. Mi trabajo consiste reunir estas dos ramas bajo una vicepresidencia.

¿Se han suspendido alguno de esos valores por la pandemia?

En estos dos años, nuestros valores han sido amenazados pero han resistido y como sociedad hemos sido solidarios unos con los otros.

¿Con la aparición de la variante Ómicron se pone en entredicho la posición de la Comisión Europea contraria a liberalizar las patentes de las vacunas?, ¿la avaricia rompe el saco?

Es injusto. Somos los campeones mundiales de solidaridad: hemos exportado a terceros países el mismo número de vacunas que hemos consumido dentro de la UE. Nadie lo ha hecho a este nivel. No creemos que hubiera aumentado la producción en países terceros: era empezar desde cero.

Austria ha abierto la veda de la vacunación obligatoria en Europa (tras esta entrevista, la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen abrió la puerta para este debate), ¿cómo lo ve?

Lo de la obligatoriedad y cierres es un tema nacional. No es que se decida en Bruselas, donde creo que no se debería decidir: la UE no es un imperio ni un estado unitario o federal sino una unión de democracias, y cada país debe tener un margen para decidir estos asuntos.

De la pandemia, a la migración. Con respecto a la tragedia por la que 27 migrantes murieron cruzando el Canal de la Mancha, usted dijo que el Reino Unido tendrá que ver cómo resuelve esta crisis cuando el Brexit iba de recuperar la soberanía.

Hay que ver desde donde venimos. Es el Reino Unido el que dejó la UE, con una campaña basada en recuperar el control, y una vez fuera de la UE no ha permitido tener un capítulo de migración en el acuerdo. Ahora, en este contexto de un doble no a Europa, vienen nuestros amigos británicos a pedir ayuda a Europa, que como siempre esta dispuesta a colaborar y a escuchar, pero también está obligada a recordar. Mientras que en Europa sabemos que la migración es un tema que debemos abordar todos juntos compartiendo soberanía, los que han decidido hacer solos este camino ahora ven los límites.

¿Qué deben hacer los Estados miembros con los migrantes que llegan a Calais y otros puertos franceses, belgas y holandeses, para ir a Reino Unido?

Desde 2020 tenemos una propuesta para un pacto sobre migración y asilo con la noción de circuito migratorio: todo está conectado con todo. Estamos seguros que así habrá menos llegadas por las rutas actuales porque lo que produce estos movimientos era la falta de un acuerdo. El momento del acuerdo es ahora y todo el movimiento alrededor -Bielorrusia, Ceuta y Calais- nos recuerda lo urgente que es este acuerdo.

Sin embargo, usted ha dicho recientemente que para avanzar con el pacto migratorio había que esperar a que pasaran las elecciones francesas de la próxima primavera

Ya estamos avanzando. Es verdad que la migración es un tema que toca de cerca la soberanía nacional. Es muy sensible. Nuestra esperanza es que contribuyan al acuerdo unas cooperaciones pospandémicas más presenciales, el nuevo gobierno en Alemania y las elecciones francesas en unos meses, más la concienciación de los europeos.

De una crisis migratoria a otra. Pese a que la presidenta Von der Leyen dice que Lukashenko no se ha salido con la suya, ¿ha provocado que la UE cambie su posición con respecto a no financiar muros ni alambradas con dinero europeo?

Todos los líderes autoritarios vecinos que han intentado instrumentalizar el sufrimiento humano como en la frontera grecoturca, en Ceuta y ahora en el Este han fracasado. Europa ha demostrado que puede proteger sus fronteras exteriores, y que no solo concierne a los Estados miembros afectados sino a todos los europeos. Tenemos que aprender de estas crisis: hay que reaccionar rápido, atacar los problemas desde los países de tránsito, con nuestros socios internacionales y hay que reforzar la gestión de la frontera externa. No me gusta simplificar esta tarea de la construcción de un impedimento físico. En el mundo tecnológico donde vivimos, la UE puede financiar soluciones tecnológicas, cámaras, centros de mando, vehículos, equipamiento, satélites… que son mucho más eficaces que el cemento y las piedras de un muro.

Condicionalidad de los fondos europeos. «La UE no pagará un euro sin la certeza de que habrá jueces independientes supervisando»

Moscú ha insinuado que la solución para Bielorrusia sería imitar el acuerdo migratorio entre la UE y Turquía de 2016. ¿Aquel acuerdo es el pecado original de Europa?

No es todo un tema de interés económico la raíz del problema: los que utilizan la migración para atacar Europa saben que no tenemos un gran acuerdo migratorio que nos una. Creen que nos dividirán, pero por primera vez en el este se dan cuenta de que la migración no es un tema solo del sur. Puede decirse que los que nos atacan con la migración nos están haciendo un regalo.

¿Qué sanciones prevé implementar contra aerolíneas y agencias que han participado en estas rutas?

Hay dos tipos de sanciones: una es el quinto paquete de sanciones a Bielorrusia, que concierne a organizaciones, empresas e individuos implicados en alimentar este ataque híbrido, y luego hay otro paquete de sanciones de la Comisión basado en la competencia comunitaria y que es una directiva de lista negra que nos permite restringir el acceso al mercado interior a los que estén implicados en operaciones de tráfico de personas. Es una amenaza muy creíble e importante. Tiene un valor añadido que no tienen las gestiones diplomáticas. Duele más.

¿Tiene constancia de la participación de compañías europeas?

En este momento no. Hubo algunas compañías europeas que lo han permitido, que han alquilado aviones a algunos países de tránsito. Una vez que hemos acordado con los países de tránsito parar los vuelos, este problema está resuelto. Ya no tenemos nuevas llegadas al bosque en Bielorrusia.

Visita al campamento de Lesbos RIC, Mavrovouni Jaime García Lesbos, 5 años después: rutas con menos llegadas pero igual de peligrosas El Papa Francisco vuelve a un Lesbos diferente al que vio en 2016. Aunque las islas griegas en el norte del mar Egeo, frente a la costa turca, siguen siendo uno de los epicentros migratorios de Europa, el gobierno heleno presume del gran descenso de llegadas en los últimos años. Según Acnur, Grecia ha pasado de recibir hasta 860.000 llegadas en 2015 -y 800 muertos o desaparecidos- a poco más de 8.100 (1.424 a Lesbos), la mitad por mar, en lo que llevamos de año. Lo que no ha bajado es la peligrosidad: pese al descenso en llegadas (9.000 el pasado año), un centenar de personas murieron o desaparecieron en esta ruta. ONGs, ACNUR y varios medios denuncian no solo la práctica de las devoluciones en caliente hacia Turquía, sino también la precaria situación muchos que una vez conseguido el estatus de refugiado están abandonados a su suerte en plazas como la de Victoria en Atenas. Sobre la integración, especialmente de los niños, han hablado con el Papa Francisco el Servicio Jesuita de refugiados Grecia (SJR Grecia). «Queremos transmitirle el trabajo que hacemos las organizaciones católicas con servicios que no garantiza el Estado. Y la falta de acción del gobierno griego a la hora de atender a niños que no tienen otra cosa que hacer en la plaza Victoria todo el día», describe Raquel, de SJR Grecia.

Este fin de semana usted visita Grecia con el Papa Francisco. Lesbos parece simbolizar una nueva era de la migración en Grecia con la construcción de nuevos campamentos, aislados de los núcleos urbanos y con concertinas. Aunque las condiciones han mejorado, las ONGs los comparan con cárceles porque de una forma u otra criminaliza a población vulnerable.

Estamos inaugurando una serie de centros de identificación y recepción, financiados 100% con presupuesto comunitario y donde las estándares de calidad son superiores. En los centros también están presentes 1.000 personas de Frontex, la Oficina de Asilo y Europol. Desde luego no comparto para nada la idea de algunas ONGs de que son prisiones de lujo. No lo son. Los que lo afirman no lo han visto de cerca. Moria y este tipo de campamentos eran una vergüenza para Europa y representaban todo lo que tenía que cambiar en política de migración. Estos centros están a la altura de lo que representa Europa.

ONGs y agencias como Acnur han documentado devoluciones en caliente no solo en Grecia -en las que Frontex estaría vinculado-, también hay informaciones sobre estas prácticas en Polonia y aquí en España. ¿Está mirando la UE para otro lado?

Las devoluciones en caliente son ilegales bajo el derecho europeo e internacional, pero al mismo tiempo luchar contra los traficantes y hacer frente a amenazas híbridas e instrumentalización de la migración es una obligación para Europa. Estos objetivos no son contradictorios. Trabajamos con los Estados miembros cumpliendo estos objetivos. En el mar es difícil hacerse una idea de lo que pasa. En el pacto de migración tenemos un mecanismo permanente para vigilar el respeto Derechos Humanos en las fronteras. Frontex es una de las grandes ganadoras en financiación de los próximos siete años. Es una prioridad. La frontera exterior de la UE será protegida y el papel de Frontex es primordial.

Superliga europea. «Europa está en contra de la Superliga. Representa todo lo contrario al modelo europeo de deporte»

Con respecto a los valores europeos, el pasado mes la Eurocámara denunció a la Comisión por no suspender los fondos europeos a Polonia. ¿Es peligroso demorar la respuesta?

Sí, es peligroso, pero en ningún caso la Comisión va a permitir que se avance sin tener este tema resuelto. Estamos con procesos de infracción abiertos. No pagaremos un euro sin tener la certeza de que estos fondos de recuperación pueden ser controlados por jueces independientes en un sistema de Estado de derecho.

La pasada semana, Roma y París firmaron una cooperación reforzada y el nuevo gobierno alemán apunta a una federación europea. ¿Van en la misma senda? ¿Está España aislada?

Van en la misma senda, no son antitéticas, sino que se retroalimentan. Con respecto a España, solo puedo decir que las dos familias políticas que han tenido el papel histórico de situar al paísen el corazón del proyecto europeo, tienen la obligación de mantenerlo ahí.

Usted también le da al fútbol y se ha posicionado en contra de la Superliga europea. ¿Está muerta o llegará más pronto que tarde a Europa?

Representa todo lo contrario al modelo europeo de deporte, que es meritocrático y abierto a todos, también al ‘amateur’. La Superliga son 10 o 12 clubes de élite jugando entre ellos y compartiendo una tarta de 5.000 millones de euros al año. Algunos abogados que intentan sacar dinero de los clubes ricos lo han llevado a los tribunales. Europa está en contra de la Superliga.

Supongo que Florentino Pérez no le ha invitado al Tour del Bernabéu...

Estuve en el partidazo Madrid-Sevilla y me sentí muy cómodo (risas).