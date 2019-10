Entrevista «En lugar de sancionar a Turquía, España y la UE deberían ayudarnos» El embajador turco en Madrid, Cihad Erginay, defiende la ofensiva en el norte de Siria y niega que esté atacando a la población kurda: «Estamos corrigiendo la limpieza étnica de las organizaciones terroristas», afirma

Manuel Trillo Madrid Actualizado: 17/10/2019 03:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El embajador de Turquía en España, Cihad Erginay, recibe a ABC en el despacho de la legación diplomática, presidido por un retrato de Mustafá Kemal Atatürk, el fundador de la república. Defiende frente a las críticas la llamada Operación Fuente de Paz, la ofensiva turca lanzada en el norte de Siria tras la retirada de las fuerzas estadounidenses contra lo que considera «organizaciones terroristas» ligadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Niega que su país esté llevando a cabo una limpieza étnica, sino que, por el contrario, está «corrigiendo» la que se ha venido acometiendo antes de la operación y que ha llevado a huir a miles de personas de la región, sostiene. En su opinión, en lugar de un embargo de armas o sanciones, España y otros países de la UE deberían ayudar a Turquía.

¿Cuál es de forma el objetivo y alcance concretos de la operación de Turquía en el norte de Siria?

La operación empezó la semana pasada, como sabe, y va muy bien. Son varias las razones. En primer lugar, la seguridad de Turquía, porque hemos sufrido ataques terroristas desde el comienzo del conflicto en Siria, sobre todo por parte de grupos terroristas como Daesh, PYD y YPG. Este es el motivo por el cual la OTAN tomó la decisión de ayudar a Turquía frente a los ataques con misiles. Como consecuencia, numerosos aliados, incluida España, ayudaron a Turquía y le proporcionaron sistemas de defensa, lo que agradecemos mucho. Sin embargo, los ataques continuaron, por tierra y por aire. Las organizaciones terroristas PYD y YPG están estrechamente vinculadas al PKK, que figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE y la OTAN. PYD y YPG son lo mismo con diferentes nombres, tienen el mismo liderazgo, la misma estructura de mando, las mismas fuentes de financiación y los mismos campos de entrenamiento. Por tanto, es una necesidad para nosotros protegernos de la amenaza procedente de esta zona, que ha matado a cientos de personas en Turquía en los últimos años y ha desplazado a la gente de la región, que no apoya a estas organizaciones terroristas y ha huido a países como Turquía como refugiados.

La segunda razón de la operación es la crisis de refugiados. Hemos recibido más de 3,6 millones refugiados sirios y en Turquía tenemos actualmente más de cuatro millones, lo que supone una gran carga para la economía, seguridad y la estructura social del país, con muy escasa ayuda recibida de la comunidad internacional. Este flujo de refugiados no se detenido, pero Turquía tiene la obligación, por el acuerdo firmado con la Unión Europea en 2016, de pararlos en la frontera, de manera que la gente en Europa no le importa o desconoce la inestabilidad en la región, la amenaza para la seguridad y la carga para Turquía.

«Queremos establecer una zona segura para que más de un millón de personas puedan volver a sus casas»

Por tanto, lo que queremos es establecer una zona fronteriza segura en el norte de Siria de 30 kilómetros de ancho libre de organizaciones terroristas para que pueda regresar el pueblo original de la región. Calculamos que una vez creada la zona segura, más de un millón de personas podrá volver a sus casas, por supuesto de forma voluntaria y la con la ayuda de las organizaciones internacionales.

Cuando una ve las noticias en los medios, se dice que Turquía está atacando a los kurdos en la región. Esto no es cierto en absoluto. Turquía está combatiendo las organizaciones terroristas, no a la población.

Uno de los temores entre la comunidad internacional es el fortalecimiento de Daesh y que escapen los sospechosos y sus familiares de los campamentos en manos de los kurdos, que de hecho aseguran que 800 ya han huido. ¿Es cierto? ¿Comparte, al menos en parte, esos temores?

Si es cierto que han escapado, es la responsabilidad y la culpa de las organizaciones terroristas, PYD y YPG, que se supone que deben retenerlos. Esto demuestra una vez más que tú no puedes confiar en que una organización terrorista mantenga encarcelada a otra organización terrorista. Eso es por lo que Turquía asume la responsabilidad de controlar estos campamentos y estos prisioneros.

En Turquía tenemos en nuestras prisiones cerca de 2.000 terroristas de Daesh y en nuestros centros de detención, unos 900, que enviaremos a sus países de origen. Desde que esta amenaza extranjera se convirtió en un problema en el mundo, hemos deportado a 8.000 personas con la intención de entrar en Siria. Siempre hemos dicho que es responsabilidad del país de origen mantenerlos, no enviarlos, aunque algunos hay llegado y los hemos capturado. Cuando creemos la zona segura en el norte de Siria, mantendremos presos a los terroristas de Daesh como en Turquía y cuando las autoridades turcas tomen el control no escaparán.

Esta no es la primera operación. Turquía ya llevó a cabo otras dos anteriormente, en las que eliminamos más de 4.000 terroristas de Daesh y lo seguiremos haciendo. Somos parte de la coalición internacional contra Daesh, como España, y Turquía permite el uso de las bases aéreas contra Daesh y es el único país con soldados en el terreno luchando contra Daesh. De modo que no hay duda del compromiso de Turquía contra el terrorismo y no es verdad que la amenaza de Daesh pueda crecer con esta operación.

Otra crítica es que Turquía está tratando de cambiar la demografía de la región. Tampoco es cierto, porque, con el conflicto sirio y las organizaciones terroristas que operan en la zona, mucha gente ha tenido que huir ya del norte de Siria. De modo que la demografía ya se ha cambiado. En Turquía hay 300.000 sirios kurdos que han escapado de la región. Con la zona segura, al menos un millón de personas regresarán, incluidos estos 300.000 sirios kurdos. La población de esta región no es solo kurda, sino que hay árabes, turcomanos, cristianos, asirios... Es una sociedad multicultural. De modo que queremos que vuelva la demografía original.

¿Esta operación puede estar relacionada de alguna forma con la derrota del partido de Erdogan en Estambul y otras ciudades turcas en las últimas elecciones?

Eso parte de la propaganda negra que se ha difundido. No tiene nada que ver con la operación, solo obedece a cuestiones de seguridad. Muchas de las noticias y fotos que se publican en los medios no son verdaderas. Se utilizan fotos de la crisis de Yemen o otros lugares del mundo para decir que son de la operación turca. Hay que tener mucho cuidado.

El presidente Erdogan ha asegurado que la operación turca continuará hasta que los objetivos se cumplan. ¿Cuándo considerará Turquía que los objetivos se han cumplido y que la operación ha concluido?

Esperamos que lo antes posible, por supuesto. Los objetivos se habrán cumplido cuando se haya despejado la zona de organizaciones terroristas. Nuestro presidente ha anunciado que si dejan las armas y dejan la zona, la operación terminará inmediatamente. Es decir, depende de cuándo derrotemos a las organizaciones terroristas.

¿Y las tropas de Turquía saldrán entonces de la zona?

Crearemos la zona segura, con lo que no habrá más ataques desde el norte de Siria a Turquía. Estableceremos las condiciones, por ejemplo hospitales, escuelas, áreas residenciales, para que la gente original vuelva a sus casas. Eso es lo que nos proponemos. Continuaremos trabajando con las agencias internacionales y ONGs, como venimos haciendo durante años.

¿Qué fuerzas garantizarán las seguridad en la zona?

Veremos cómo se va desarrollando, puede que fuerzas turcas, el Ejército Nacional de Siria. Por supuesto, lo ideal es que se complete el proceso político en una Siria democrática y unida, con su integridad territorial garantizada. Eso es lo que querríamos en última instancia.

«Ha habido 13 víctimas civiles, todas ellas turcas, ninguna en el otro lado»

Según un representante ruso, Turquía solo podría penetrar cinco kilómetros en territorio sirio, no 30, que citaba el tratado con Damasco de 1998. ¿Es eso correcto?

Turquía cuenta para llevar a cabo esta operación con un marco legal internacional, el artículo 51 de la carta de Naciones Unidas sobre autodefensa y hay numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad que nos proporcionan el marco legal necesario, así como ese acuerdo de 1998.

¿Está de acuerdo con el patrullaje de Rusia en la zona, entre las tropas sirias y turcas?

Rusia lleva presente en la zona desde hace tiempo. No tengo información sobre eso, pero hemos tenido buena cooperación con Rusia a través del proceso de Astaná, del que resultó el Comité Constitucional y ahora está en manos de la ONU en el proceso de Ginebra para decidir la hoja de ruta para las elecciones y el desarrollo democrático en Siria.

¿Hay riesgo de un choque entre las fuerzas sirias y turcas en la zona?

Eso son cuestiones operativas con las que no estoy familiarizado, pero los únicos objetivos en esta operación son las organizaciones terroristas que amenazan a Turquía.

¿Cuántos muertos ha habido hasta ahora?

Es interesante. En las dos operaciones anteriores no hubo víctimas civiles y somos muy cuidadosos para que no haya víctimas civiles tampoco en esta operación. Ha habido 13 víctimas civiles hasta ahora, todas ellas turcas, a causa de los bombardeos desde el lado sirio. Ninguna en el otro lado, y esperamos que siga así hasta que concluya la operación.

¿Y no civiles?

Las autoridades en Turquía han anunciado que se ha eliminado a más de 700 terroristas.

«Estamos tratando de corregir la limpieza étnica que hicieron las organizaciones terroristas en Siria»

Por tanto, usted no considera que no está habiendo una limpieza étnica...

La limpieza étnica se hizo antes de la operación turca por parte de las organizaciones terroristas. La razón de que haya tantos refugiados en Turquía es porque estas organizaciones terroristas hicieron la limpieza étnica. Por eso todos los cristianos, asirios, y árabes huyeron hacia Turquía. Ahora estamos tratando de corregir esta limpieza étnica y devolver a la gente a su tierra.

Estados Unidos ha negado que haya dado luz verde a la operación de Turquía. ¿Cuál es su versión?

No comento las actividades de otros países y lo que dicen, pero lo importante es que nosotros trabajamos con muchos países y aliados para crear una zona segura durante muchos meses, puede que un año. Sin embargo, no está concluido y a medida que pasa el tiempo, estas organizaciones terroristas se hacen más presentes en la región y presentan una mayor amenaza para Turquía. Esto es por lo que tenemos que actuar.

España y otros países europeos han decidido un embargo de armas a Turquía. ¿Qué opina?

La declaración de la UE este lunes no es lo que esperamos de ella, sino que reconocer la creciente carga de refugiados y la amenaza desde Siria para un país aliado y candidato a ingresar en la UE y ayudarla, cumplir sus promesas. De modo que en lugar de sanciones, debería tratar de entender y ayudarnos en estos esfuerzos.

¿Sabe si se están empleando armas o material español en la operación?

No, en Turquía tenemos una industria de defensa muy fuerte y somos capaces de proveernos armas a nosotros mismos, con cooperación de los aliados de la OTAN.

«Es muy desafortunado que un país aliado anuncie sanciones para otro aliado. No es lo que esperamos»

¿Ha tenido oportunidad de hablar con las autoridades españoles sobre la operación? ¿Qué le han dicho?

No diré que han dicho, porque son conversaciones privadas, pero España ha sido y es un buen amigo de Turquía, y hemos tenido la oportunidad de hablar de manera abierta y franca, lo que agradezco mucho.

¿Y qué opina de las sanciones de Estados Unidos?

Una vez más: los régimenes de sanciones nunca funcionan y pensamos que es muy desafortunado que un país aliado anuncia sanciones para otro aliado. Uno debería confiar en sus aliados, hablar con ellos. Eso es lo que esperamos de nuestros aliados.

¿Este cambio de opinión de Estados Unidos acerca Turquía a Rusia?

No, conocemos muy bien el lugar de Turquía. Es miembro de la OTAN y candidato a la UE. No hay en absoluto un cambio en esta posición. Sin embargo, es una potencia regional y tiene buenas relaciones con todos los vecinos y las grandes potencias en la zona, incluida Rusia.