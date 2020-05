Coronavirus Los liberales europeos piden a Borrell mediar ante EE.UU. para aliviar las sanciones contra Cuba y Venezuela En una carta dirigida al Alto Representante de la UE y al presidente del Consejo Europeo proponen una «moratoria» que permita paliar los efectos de la pandemia

Miembros del grupo liberal Renew Europe remitieron este martes una carta al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y al Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que solicita levantar temporalmente las sanciones económicas impuestas a países como Cuba, Venezuela, Irán, Libia, Siria y Corea del Norte para hacer frente al Covid-19.

Lo hace en un momento en que la pandemia está repuntando en África, en Iberoamérica y en algunos países de Asia, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del pasado 27 de abril. Esto llevará, según una proyección del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, a que el número de personas que sufren hambre en el mundo casi se duplique, pasando de los 135 millones actuales a los 265 millones.

«Expertos de la ONU y organizaciones humanitarias han estado pidiendo reiteradamente facultades para poder levantar el régimen de sanciones económicas, que está obstaculizando gravemente la capacidad de respuesta de emergencia a esos países», se puede leer en la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, firmada por el eurodiputado español, miembro del grupo Renew Europa y del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo, Javier Nart; así como la coordinadora de Relaciones Exteriores del grupo liberal europeo, Hilde Vautmans.

«La escala del problema que enfrentamos -señalan en la carta- es clara teniendo en cuenta que las jurisdicciones sancionadas representan alrededor del 75% de los estados beneficiarios del Plan Global de Respuesta Humanitaria de la ONU para el Covid-19». Un programa que fue lanzado a finales de marzo y que cuenta con un presupuesto de 2.000 millones de dólares.

Tras mostrar su apoyo a la declaración realizada por Borrell el pasado 3 de abril, en la que el Alto Representante de la UE subrayaba que «las sanciones no deberían impedir la entrega de los equipos y suministros necesarios para luchar contra el coronavirus y limitar su propagación mundial», los firmantes señalan cómo estas suponen un freno para empresas, instituciones financieras y benefactores a la hora de facilitar material sanitario.

Asimismo, se refieren a la guía publicada el mes pasado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre «la provisión de asistencia humanitaria y comercio para combatir Covid-19» en países que sufren sanciones y sus posibles exenciones, y esperan que la UE emita «en breve» sus propias directrices al respecto.

Si bien reconocen que ya existen ciertas exenciones en la UE en cuanto a material médico y alimentación, consideran que no son suficientes para salvar los obstáculos que impiden ayudar a la población más vulnerable. «Se debe hacer más para satisfacer las demandas y expectativas de las organizaciones humanitarias trabajando en el terreno y en aquellas personas que necesitan apoyo urgente», reclaman tanto Nart como Vautmans.

El Grupo Renew Europa insta por ello al Consejo Europeo y al Alto Representante a que «se aseguren de que en la organización humanitaria ONU-UE las exenciones tienen un efecto amplio y práctico, con autorización rápida y flexible para equipos y suministros médicos esenciales. Para salvar vidas y proteger al máximo a los más vunerables, la UE debe garantizar que las organizaciones humanitarias puedan cumplir plenamente sus misiones especialmente en medio de la pandemia», afirman.

En la misma carta proponen como medida transitoria durante esta crisis sanitaria, la «implementación temporal», por parte de la UE y de manera coordinada con Naciones Unidas y sus socios internacionales, de «una moratoria internacional» sobre las sanciones económicas impuestas, entre otros países, a Cuba, Irán, Libia, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Al mismo tiempo insta al Consejo Europeo a dar plenos poderes a Borrell para que «explore soluciones» que permitan llegar a un «alivio efectivo y económico de las sanciones» por un periodo determinado de tiempo.

Por último, los firmantes se dirigen a Borrell para que traslade una petición a su homólogo estadounidense, el secretario de Estado Mike Pompeo, con el fin de que retire el embargo que en la actualidad sufren los países ya mencionadas, para que «tengan la oportunidad de exportar lo necesario, con recursos estrictamente aplicados a la compra de productos sanitarios y equipos médicos».

Misiones de médicos cubanos

Javier Nart, promotor de la iniciativa que ha dado lugar a esta carta, se ha mostrado contrario de manera pública y contundente a las misiones internacionales de médicos cubanos que durante años ha exportado el régimen ( la ONU las ha calificado como «trabajo forzoso»), misiones que en los últimos meses han adquirido notoriedad debido a la pandemia ya que varios grupos han sido enviados a países como Italia, Argentina o Sudáfrica. Este posicionamiento le ha granjeado al eurodipuado la hostilidad abierta del Gobierno cubano, que ha respondido con una campaña de descrédito.

En un comunicado, Nart dejaba claro las razones que le habían empujado a llevar adelante esta carta dirigida al presidente del Consejo Europeo y al Alto Representante: «De la misma manera que me opuse frontalmente a la explotación de los médicos cubanos, afirmo que el pueblo de Cuba es más importante que su Gobierno y por ello pido la suspensión de toda sanción que impida a las autoridades cubanas gestionar la crisis sanitaria del coronavirus que no debe confundirse con la intolerable explotación de los médicos en las misiones cubanas en el exterior».

Mejorar la vida pero no retirar las sanciones

Esta iniciativa de pedir la retirada de sanciones ha sido apoyada por parte del grupo Renew Europe, pero no de todos sus miembros, según quisieron matizar algunos eurodiputados a ABC. Es el caso de Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de América Latina, que ha explicado su posición a través de un correo electrónico: «No estoy a favor de levantar las sanciones Europeas, o pedir a otros países que lo hagan. Quiero aclarar que esta carta no refleja ni la posición del grupo ni la mía. El Grupo Renew siempre ha estado a favor de mejorar la situación humanitaria en países como Cuba y Venezuela, y en el contexto actual esto implica en concreto la compra o importación de equipos médicos sin impedimentos. Hay que facilitar la entrega de estos equipos médicos, pero ello no requiere levantar las sanciones selectivas existentes dirigidas al régimen.»

En esta misma línea se ha expresado, a través de las redes sociales, el eurodiputado de Renew Europe, Jordi Cañas, quien ha explicado que «personalmente, defiendo remover cualquier impedimento a la compra o importación de material médico o sanitario, pero no suprimir la política de sanciones», escribió este jueves en su cuenta de Twitter.