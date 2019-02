OBITUARIO Liam Adams (1957-2019): un pederasta del IRA Fue condenado por violar a su hija cuando tenía entre 4 y 9 años

Liam Adams era el hermano menor de Gerry Adams, el histórico dirigente del Ejército Repúblicano Irlandés, el grupo terrorista que asoló Irlanda del Norte durante décadas. Era un fiel seguidor de su hermano y de su formación, de la que sus conocidos siempre le oían hablar con entusiasmo militante.

En 2010 Adams fue juzgado y condenado a 16 años de cárcel por diez casos de abusos sexuales sobre su hija Aine perpetrados cuando tenía entre 4 y 9 años, entre 1977 y 1983. Entre los cargos de los que fue condenado estaban los de «violación, asalto indecente e indecencia grave».

Liam Adams nació en 1957 en Belfast, donde ha muerto el 25 de febrero de 2019 tras cumplir apenas 6 de 16 años de condena por pederastia

El caso no tuvo consecuencias para Gerry Adams -a diferencia de lo que le hubiera ocurrido si en lugar de ser político nacionalista hubiese tenido otra vocación-. El líder del IRA admitió que tuvo conocimiento de los abusos por primera vez en 1987 y que tres años después su hermano se lo confesó. Pero Gerry Adams no fue a la Policía hasta 2007 cuando el Royal Ulster Constabulary se había reconvertido en el Servicio Policial de Irlanda del Norte. Y ante esa Policía que le parecía suficientemente afín, también Liam Adams aceptó comparecer. A pesar de que su hija Aine le había denunciado casi un cuarto de siglo antes, sus abusos se habían mantenido en la impunidad. Está claro que los abusos de pederastia, pese a la inmensa gravedad de ese crimen en todos los casos, no son tratados siempre con igual rasero.