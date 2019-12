Los laboristas publican una lista con los peores cinco empleadores del Reino Unido La formación se ha comprometido a ir a por ellos, y muchos más, para «garantizar un salario digno, seguridad y dignidad en el trabajo»

El Partido Laborista ha hecho pública una lista con los que considera los peores cinco empleadores de Gran Bretaña, que según la formación han «explotado, estafado y deshumanizado» a los trabajadores. La lista empieza por Amazon, que emplea a 30.000 mil personas en 16 almacenes en todo el país y donde en el último año ha sido necesario llamar a una ambulancia cada dos días para atender a empleados sobrecargados o heridos, y continúa con la cadena Sports Direct, que se enfrenta a acusaciones por ofrecer contratos indefinidos a cambio de favores sexuales. A continuación aparecen los supermercados Asda, que obligaron, siempre según la información que manejan los laboristas, a firmar nuevos contratos con cláusulas que incluyen días de descanso no pagados, así como la obligación de trabajar festivos o fines de semana; el gigante de los servicios ISS, acusado de diversas faltas, entre ellas obligar a los trabajadores hospitalarios que subcontrata a ir a trabajar estando enfermos, con el consiguiente riesgo para los pacientes y finalmente Uber, que ha perdido su licencia para operar en Londres debido a que la seguridad de los pasajeros no está garantizada y a las malas prácticas como no pagar a los conductores el salario mínimo legal.

La formación se ha comprometido a ir a por estos empleadores, y muchos más, para «garantizar un salario digno, seguridad y dignidad en el trabajo» para todas las personas, gracias a lo que consideran será «la mayor expansión de derechos laborales que el Reino Unido haya visto» si ganan las elecciones del próximo 12 de diciembre.

Según Jeremy Corbyn, líder del partido, «los conservadores están del lado de los malos empleadores que han explotado, estafado y deshumanizado a los trabajadores» que son «los verdaderos creadores de riqueza» y prometió, entre otras cosas, que su grupo político acabará con la falta de derechos y la dignidad en el trabajo, así como con «la discriminación que deja a las mujeres vulnerables al acoso y a la desigualdad salarial». Algunos de sus compromisos son poner fin al falso autoempleo y garantizar un salario mínimo de diez libras por hora para todos los trabajadores.

En la misma línea se manifestó Laura Pidcock, Secretaria de Derechos Laborales en la sombra de los laboristas, quien afirmó que «la vida laboral de muchas personas está dominada por bajos salarios, inseguridad e impotencia» y explicó que muchos recurren al endeudamiento para poder sobrevivir pese a tener trabajo.