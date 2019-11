Amigos como Trump

José M. de Areilza SEGUIR Actualizado: 02/11/2019 03:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Estados Unidos ha entrado de lleno en la campaña electoral británica y no precisamente para ayudar a su amigo Boris Johnson. Le ha pedido que forme equipo con su rival nacionalista, Nigel Farage. Pero el primer ministro aspira a derrotar claramente al Partido del Brexit para obtener una mayoría suficiente y ejecutar cuanto antes el acuerdo de retirada de la UE. Trump además ha insistido en que la salida pactada por Boris con los continentales impide llegar a un buen tratado comercial con Washington, justo lo contrario de lo que argumenta el gobierno de Londres. De hecho, en las negociaciones con Bruselas los británicos han sacrificado la cercanía al mercado interior para poder anudar con terceros países acuerdos de libre comercio. La patada al tablero inglés de Donald Trump se entiende si no ha comprendido lo que significa la no pertenencia del Reino Unido a una unión aduanera con la UE y ningún asesor se ha atrevido a corregirle.

La otra posibilidad es que esté presionando a los británicos para conseguir ventajas en una futura ronda de negociaciones comerciales. Como se demostró durante la presidencia de Barack Obama durante las conversaciones fallidas para, no es nada sencillo conseguir una relación económica más estrecha entre Estados Unidos y la UE. Menos aún en el sector de los servicios, el 80% de la economía británica. Un Reino Unido que no forme parte de la Unión lo tendrá todavía más difícil. De la relación especial entre primos de Washington y Londres queda ya poco, en buena parte por la pérdida de peso del conjunto de los europeos en la escena global.

A medida que se acerca la cita electoral de 2020, Donald Trump se vuelve todavía más impredecible y puede dar la espalda por completo a los británicos. Se siente acorralado por los demócratas tras conocerse sus presiones inconfesables al régimen de Kiev para acabar con la candidatura de Joe Biden. El juicio político o impeachment está en marcha. El Trump de 2016 hubiera tenido reflejos para convertir este ataque en una baza electoral de primer orden.