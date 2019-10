Jornada sin incidentes en Bolivia en sus elecciones más inciertas Cruce de acusaciones entre Morales y Mesa sobre fraude y golpe de Estado

S.I. Actualizado: 21/10/2019 02:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Bolivia votó ayer en las elecciones más inciertas desde hace tres lustros. Un desgastado Evo Morales, después de casi 14 años de Gobierno, se enfrentaba en las urnas al expresidente Carlos Mesa (2003-2005), único candidato opositor con opciones de pasar a una segunda vuelta inédita desde 2002.

«Somos muy optimistas. Tenemos mucha confianza en la democracia», señalaba Morales tras votar en el Colegio Villa 14 de septiembre en Chapare, Cochabamba. «Quisiera que Bolivia sea un modelo de participar en las elecciones, votando para elegir a sus autoridades», añadió en la que fue una jornada electoral sin incidentes.

Mesa, su máximo rival, lo hizo en Mallasilla, una zona del departamento de La Paz. «Evo Morales no va a ganar estas elecciones. Por eso no hay nada que discutir», subrayó, mostrando sus dudas sobre la parcialidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE). «No confío en la transparencia del proceso. El TSE nos ha demostrado que es un brazo operativo del Gobierno. Lamentablemente nuestra desconfianza es muy alta», informa Ep.

La sombra de un fraude electoral ha sido muy denunciada por el entorno de la oposición, que decidió en multitudinarios cabildos celebrados recientemente en varias ciudades desconocer las elecciones si los resultados son modificados. Morales, por otro lado, ha denunciado la preparación de un golpe de Estado si él gana los comicios. «Es lo que más se teme, que salga quien salga va a haber conflicto. Lamentablemente nos caracterizamos por ello. Siempre hay marchas, hay bloqueos. Lo que se teme es que se bloqueen las carreteras y ya no podamos tener insumos», confesó Melissa Trujillo, comerciante, en la zona centro de La Paz, tras votar a Carlos Mesa.

Según algunos sondeos, Morales lograría más del 40% de los votos y se distanciaría de Mesa en más de 10 puntos, consiguiendo imponerse en primera vuelta según la legislación electoral, pero otras mediciones acercan a ambos candidatos a menos de ocho puntos, dejando a Morales por debajo de ese 40% de sufragios necesarios para evitar una segunda vuelta.