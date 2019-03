El fotoperiodista egipcio Shawkan, libre tras 5 años en prisión

El fotoperiodista egipcio Mahmud Abdelshakur abu Zeid, conocido como «Shawkan», ha sido puesto en libertad hoy tras haber cumplido la condena impuesta a cinco años en la macrocausa por la matanza de la plaza de Rabaa al Adauiya en agosto de 2013 y llevar desde esa fecha en prisión preventiva.

Taher Abu al Naser, abogado del fotoperiodista, confirmó a Efe su puesta en libertad que tuvo lugar alrededor de las 6.00 hora local (4.00 GMT) de la comisaría de Policía de Al Haram, situada en Guiza, en El Cairo.

A su salida fueron a recogerle su padre y hermano, y para plasmar el momento se retrataron y dicha fotografía se difundió en la cuenta de Twitter de la campaña para liberar a Shawkan en la que rezaba un mensaje: «¡Bienvenido, asfalto!...Shawkan es libre».

Premiado por la Unesco y símbolo de la defensa de la libertad de expresión en su país, Shawkan fue detenido mientras cubría las protestas y el desalojo en la plaza de Rabaa acusado de asesinato, posesión de armas y pertenencia a los Hermanos Musulmanes, una formación declarada terrorista en 2013.

A pesar de que Shawkan solo estaba cubriendo el desalojo violento efectuado por las fuerzas de seguridad egipcias, en el que murieron entre 600 y 800 manifestantes dependiendo de la fuente, fue incluido en la macrocausa junto a dirigentes islamistas y participantes en la acampada de protesta contra el derrocamiento militar del presidente Mohamed Mursi en julio de 2013.

La condena de Shawkan ya había cumplido, aunque se retrasó su puesta en libertad porque fue encarcelado otros seis meses más por no pagar una multa por «destruir propiedades públicas y privadas» que le impuso un tribunal egipcio.

A pesar de encontrarse ya fuera de la cárcel, el letrado aclaró que su cliente debe estar otros 5 años «de vigilancia», lo que significa que durante ese periodo de tiempo debe acudir a la comisaría donde permanecerá allí desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, aunque esos horarios pueden ser modificados por el Ministerio del Interior, precisó.

Desde hace unas dos semanas, Shawkan se encontraba en la comisaría de Al Haram para firmar su libertad, pero «estaba esperando el permiso de la Seguridad Nacional», indicó el abogado, que desconoce más detalles sobre el retraso del procedimiento.

El letrado afirmó que Shawkan ya se encuentra en su hogar en Guiza junto a su familia.

