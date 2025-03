El fotógrafo que captó el asalto al Capitolio: «Parecía una escena sacada de ‘Mad Max’»

Jim Lo Scalzo , fotógrafo de la agencia EPA, lleva veinticinco años cubriendo la actividad política de la capital de los Estados Unidos . El pasado 6 de enero de 2021 se encontró con una escena que nunca pensó que iba a vivir: el asalto al Capitolio . Lo Scalzo habla sobre lo ocurrido aquél día con ABC.

Jim, usted estaba trabajando aquel día en el Capitolio, ¿cómo ocurrió todo?

Estaba en el Capitolio fotografiando el recuento electoral, que era el último formalismo antes de hacer a Joe Biden el 46 presidente de los Estados Unidos. Sobre las dos en punto hubo una pausa en el procedimiento y los fotógrafos escuchamos un alboroto fuera de la cámara del Senado. Fuimos hacia allí y nos encontramos los primeros insurrectos que entraron en el edificio. Vimos al ‘chamán’, al tipo de la bandera confederada… Estaban gritándole a la Policía y causando escándalo, y mis compañeros y yo no podíamos creer lo que estábamos viendo. No entendíamos cómo habían logrado entrar y no entendíamos por qué no estaban siendo arrestados. Era una zona del Capitolio muy restringida y parecía una escena sacada de ‘Mad Max’.

¿Qué pensó al ver aquellas escenas?

No podía creérmelo. He cubierto el Capitolio durante 25 años y nunca, ni una sola vez, me podría haber imaginado que la gente hubiera violado la seguridad y entrado en el edificio. Estaba totalmente confundido, no entendía por qué la Policía no los estaba arrestando. Después la gente comenzó a destrozar las ventanas y las puertas, y se abrieron paso por los pasillos. Yo corrí hacia la rotonda, que es el área bajo la cúpula del Capitolio, y la gente comenzó a entrar en masa. Gritaban que Biden era un pedófilo, gritaban a los medios de comunicación, otro grupo rezaba… Vi uno de los insurrectos herido y otra gente atendiéndolo, fue un completo caos. Simplemente no podía creer lo que estaba ocurriendo.

¿Recuerda alguna escena en particular?

Recuerdo muchas fotos de ese día, pero una de las más interesantes para mí fue la de Richard Barnett (el hombre que asaltó el despacho de Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara de Representantes). Los insurrectos estaban dando vueltas por los pasillos cerca del despacho de Nancy Pelosi. Es un área muy segura, normalmente no puedes ni asomar la cabeza por ese pasillo sin que venga un Policía a preguntarte qué estás haciendo, así que me sorprendió mucho ver a gente allí. Algunas personas habían entrado en la oficina, habían roto espejos… Recuerdo a gente cogiendo cosas y en un momento dado uno cogió una pelota de beisbol y me preguntó «¿y si me llevo esto?». Le contesté que pensaba que no era una buena idea.

Luego se recostó en el escritorio de Pelosi y comenzó a hablar de su amor por América. Es muy extraño recordarle, había un teléfono junto a él y veía que llegaban mensajes diciendo «Dios mío, estás bien?», la gente había huído sin su teléfono y yo estaba viendo los mensajes y quería fotografiarlo pero no quería llamar su atención.

«Somos un país de teorías de la conspiración, es la triste realidad. Estoy muy preocupado de que esto vuelva a suceder»

¿Qué sintió cuando llegó a casa?

Me sentí avergonzado. Este es un tema delicado para hablar, pero creo que está dentro de nuestros estándares éticos para proporcionar un análisis personal a raíz de un evento así. Yo me sentí avergonzado. Me avergoncé de que Estados Unidos hubiera pasado por esto y de que esas imágenes se transmitieran por todo el mundo. Fue la culminación de los cuatro años del presidente Trump.

¿Qué cree que significó el asalto para Estados Unidos?

Todos decían que «esto no es Estados Unidos», pero esto es lo que somos. Desgraciadamente somos un país de teorías de la conspiración, esa es la triste realidad. No creo que esta sea la última vez que suceda. Estoy muy preocupado de que esto vuelva a suceder.