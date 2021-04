Un estremecedor vídeo muestra a los coyotes pasando a niñas por la frontera de EE.UU. y dejándolas solas

Un vídeo publicado este miércoles por las autoridades federales de Estados Unidos refleja la grave crisis migratoria que padece el país y cómo las redes de trata de blanca trabajan para enviar a niños solos a que crucen ilegalmente la frontera desde México.

El vídeo muestra cómo dos menores son abandonadas por los contrabandistas conocidos como coyotes, dejándolas caer desde el muro, que en ese tramo de Nuevo México tiene una altura de más de cuatro metros. Las niñas, ecuatorianas de tres y cinco años, resultaron ilesas.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP@CBPWestTexaspic.twitter.com/U91y2g8Lk1