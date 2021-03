Estas son las rutas alternativas al Canal de Suez que barajan las compañías navieras Tras el bloqueo de una de las principales arterias comerciales, se plantean rutas bordeando el cabo de Buena Esperanza, al sur de África, o el Ártico

La paralización total del Canal de Suez avanza hacia el cuarto día y las compañías navieras internacionales se están preparando para aumentar los costos de transporte que implica cambiar la ruta de sus cargueros, si no se logra reflotar pronto al súpercarguero Ever Given. Las compañías están barajando dos rutas alternativas la primera por el extremo sur de África, a través del Cabo de Buena Esperanza, para acercarse al Mediterráneo desde el oeste.

El ‘schedule’ o itinerario por esta vía suma 5.000 millas náuticas y 14 días más de viaje. En decir, un carguero que se encuentre dentro del ‘Northbound’ –dirección norte del Canal de Suez con salida al Mediterráneo– tiene que dar la vuelta, salir por el Mar Rojo y navegar 11.400 millas en una travesía que tomaría alrededor de 28 días. Sin embargo, varias compañías navieras conscientes de la inseguridad que ha causado el incidente, temen convertirse en víctimas de ataques piratas, al navegar por estas aguas.

La otra opción es que los barcos tomen la ruta del Ártico, que Rusia ya ha puesto a disposición, pero los expertos advierten de que tendrán que enfrentarse a condiciones climáticas severas, lo que la hace una vía muy impopular. Esta ruta suma más de 8.000 millas náuticas y 35 días de viaje. Lo que significa que un carguero debe transitar 14.400 millas durante 49 días para descargar por ejemplo en el puerto de Ámsterdam.

El presidente Vladimir Putin lleva mucho tiempo promocionando el paso a lo largo de la costa siberiana del país como rival del Canal de Suez. Por lo que Rusia ha aprovechado el atasco de la ruta egipcia para volver a hacerla valer. «El incidente que ha tenido lugar en el Canal de Suez obligará a todos a pensar en la necesidad de diversificar las rutas marítimas estratégicas a medida que crece el volumen del tráfico marítimo», declaró un alto funcionario ruso.

Nico Yepez, director de Martico para Norteamérica y exejecutivo de Maerks, empresa líder del transporte de contenedores, dice a ABC que los cargueros que están dentro del Canal «van a esperar máximo hasta el día martes a ver si se ha solucionado el bloqueo, en caso de que persista agregarán los costes de transporte y cambiarán la ruta». Y agrega: «Nos podemos permitir una semana paralizados, después de eso las consecuencias empiezan a ser graves».

Según el ejecutivo, hay 170 barcos paralizados dentro del Canal, «se quedan presos unos 50 barcos al día» que ya estaban dentro de la arteria fluvial cuando encalló el carguero panameño.

El tránsito marítimo por el Canal de Suez, desde la entrada del Mar Rojo, es de 6.400 millas y toma unos 14 días. Si los remolcadores y las excavadoras no son suficientes para liberar la embarcación, entonces la otra opción es comenzar a quitar peso, ya sea descargando combustible o descargando la carga, pieza por pieza. Esto según Peter Berdowski, director ejecutivo de la empresa especializada en dragado Boskalis, podría llevar semanas.