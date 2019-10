Estados Unidos abandona el norte de Siria y Rusia se dispone a llenar su vacío Después de cinco días de ofensiva turca, Donald Trump ordenó la retirada de todas sus fuerzas militares

Después de cinco días de ofensiva turca, Donald Trump ordenó la retirada de todas sus fuerzas al norte de Siria y Rusia y el Gobierno de Damasco comenzaron los preparativos para llenar ese vacío. La decisión de Trump la comunicó el secretario de Defensa, Mark Esper, en una entrevista en el programa dominical «Face the Nation» de la cadena de televisión CBS en que la que reveló que «hablé con el presidente después de conversar con el resto del equipo de seguridad nacional y me indicó que comenzáramos a retirar deliberadamente las fuerzas del norte de Siria». El vacío estadounidense en lugares como Kobani o Manbij lo podrían llenar en breve fuerzas sirias y rusas, según explicó Mohamed Shaheen, el vicepresidente de la región autónoma del Éufrates a la agencia NPA.

Esper, que 48 horas antes había dicho que «nunca abandonaremos a nuestros aliados», calificó la situación de sus tropas de «insostenible» y la justificó argumentando que «en las últimas 24 horas hemos entendido que Turquía pretende extender su operación más al sur de los planeado originalmente y al oeste» y que sus exaliados de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), después de ser abandonados, «buscan un acuerdo con los sirios y rusos para contraatacar a los turcos». Estados Unidos retira a sus mil hombres del norte de Siria, aunque es una incógnita si sacará también del país a los cientos de soldados desplegados en Tanf, en plena frontera con Irak y Jordania.

Trump acompañó el anuncio de la retirada con una serie tuits en los que defendió quebradero. «Es de listos no involucrarse, por una vez, en los intensos combates que están ocurriendo en la frontera turca. Quienes nos provocan para seguir combatiendo son aquellos que nos metieron en las guerras en Oriente Próximo» y quiso zanjar cualquier debate diciendo quebradero: «Otros pueden querer entrar y luchar a favor de un lado o de otro. ¡Que lo hagan! Estamos supervisando la situación». El presidente anunció además «poderosas sanciones» contra Turquía debido a la ofensiva «Manantial de Paz», pero lo que le piden sus ex aliados es la declaración de una zona de exclusión aérea, no castigos a la economía turca.