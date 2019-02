El español medio probablemente ha visto en las últimas semanas algún comentario jocoso en redes sociales sobre que el «pequeño Nicolás», Beatriz Talegón y hasta Yanis Varoufakis pretenden ganarse una plaza como eurodiputados, pero pocos seguramente sepan que estos comicios se celebrarán el próximo 26 de mayo (de hecho solo un 5,5% según el CIS) o que ‘Spitzenkandidat’ en alemán significa candidato principal. Para suceder a Jean-Claude Juncker, el primer presidente de la Comisión Europea en ser elegido por mayoría en el Parlamento Europeo, cinco de los principales grupos a nivel continental ya han presentado a sus aspirantes: Manfred Weber, por los populares europeos, los verdes Ska Keller y Bas Eickhout (que aspiran a dar la sorpresa al calor de los grandes resultados en Alemania), los izquierdistas Violeta Tomic y Nico Cué, los conservadores moderadamente euroescépticos del ACRE, con el checo Jan Zahradil, y por supuesto el hasta ahora segundo grupo del Parlamento, los socialdemócratas liderados por el neerlandés Frans Timmermans.

Timmermans ostenta actualmente el cargo de Vicepresidente Primero de la Comisión, es decir, la mano derecha de Juncker. El laborista holandés ha jugado en los últimos cuatro años un papel muy activo en la crisis migratoria y en el referéndum ilegal de Cataluña. «Los tribunales españoles están haciendo su trabajo», se refirió ayer acerca del próximo juicio del procés en un encuentro informativo con periodistas en la sede nacional del PSOE. Timmermans ha visitado España con sus dos trajes: el de comisario, que debe permanecer neutral en todo momento, y el de cabeza de lista de los socialdemócratas para las europeas. Los próximos 23 y 24 de febrero, el 'Spitzenkandidat' visitará de nuevo España, pero esta vez para aprobar el manifiesto electoral del Partido Socialista Europeo en uno de los pocos países europeos donde las formaciones progresistas se mantienen aún en las primeras posiciones de los sondeos.

No todas las agrupaciones aplauden este procedimiento para elegir presidente de la Comisión. Los liberales de ALDE, que acogen a las formaciones de Rivera y Macron de cara a los comicios, optan por presentar una lista de hasta nueve representantes «por ser una opción más democrática que el sistema Spitzenkandidaten», que «favorece a los grandes partidos como el PPE.»

El número dos de Juncker en la Comisión liderará al Partido Socialista Europeo (PSE) pese a la gran debilidad de su formación en el panorama político nacional, que en las últimas elecciones parlamentarias en Países Bajos no pasó del 5,7% de los votos. Sobre la subida del nacional-populismo en la UE, Timmermans avisó que no hay que tratar a sus potenciales simpatizantes como racistas ni xenófobos. «En mi país exvotantes de los laboristas ahora apoyan a estos partidos. Están preocupados por el futuro y dan su voto porque creen que nadie les está escuchando. Pero están liderados por quienes sí piensan así», afirmó. Timmermans, que dijo que la derecha tradicional «se está abriendo a posiciones más extremistas», descarta toda «cooperación» con los populistas y tratará de restarle a estas formaciones influencia en las instituciones.

No cometáis el error de creer que Maduro es un hombre de la izquierda. Es un líder autoritario, y eso no está bien, está mal. No tiene excusas