«Para Rusia la guerra de Ucrania es contra los valores occidentales»

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, amenaza con la Tercera Guerra Mundial.

No deberíamos entrar en esta retórica. Rusia solo trata de asustarnos, La guerra en Ucrania no le está yendo bien a Rusia. Con esa afirmación solo trata de asustar a los países ... que apoyan a Ucrania con equipamiento o asesoramiento.

¿Cuál es la situación en la frontera de los países bálticos con Rusia?

La mayoría de las tropas rusas capaces de luchar han sido enviadas a Ucrania. Hay pequeños ejercicios militares en Kaliningrado [enclave ruso] y cerca de nuestras fronteras orientales.

¿Teme una invasión rusa de Letonia?

Gracias a todos nuestros aliados, incluida España, creo que eso es imposible en el corto plazo. Pero lo que sí debemos comprender es que para Rusia la guerra en Ucrania no es solo una cuestión de controlar ese país sino que es una guerra de ideología, contra los «decadentes valores occidentales», según manifiestan. Por ello creemos firmemente que debemos reforzar aún más el flanco Este de la OTAN. Necesitamos más tropas en los estados bálticos, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Si la OTAN no manda esa señal fuerte de querer defenderse así misma. Rusia puede tener tentaciones.

El 13 por ciento de la población de Letonia es de origen ruso, sin tener la nacionalidad letona. ¿Cómo es la situación con esta población que, presumiblemente, pueden apoyar a Putin? ¿Hay sabotajes en su país?

No, no. No estamos enfrentándonos a ningún tipo de sabotajes. Tras la guerra realizamos sondeos y muestran que la población rusófona de Letonia está confusa sobre lo que está pasando en Ucrania y cómo Rusia puede invadir de esa manera a otra nación eslava tan cercana por su historia y cultura. El 46 por ciento de esos ciudadanos muestran dificultades para responder y están confusos, el 25 por ciento apoya a Ucrania y el 22 por ciento a Rusia. Quizá algún porcentaje de los que dicen que se sienten confusos sencillamente no quieren revelarlo, pero la fotografía que tenemos de esa población es variada. Además, el líder del partido rusófono condenó inmediatamente la invasión de Ucrania y ha votado en el Parlamento a favor de las resoluciones de condena. Lo que sí suceden son casos esporádicos de ataques en redes sociales hacia refugiados ucranianos. Diría que el estado de ánimo de la población rusófona en Letonia es de confusión. Pero comparado con Alemania, donde hemos visto manifestaciones a favor de Rusia, en Letonia no estamos en esa situación.

Letonia es miembro de la OTAN desde el 2004. ¿Es la garantía de su defensa?

Más que una garantía para nuestra defensa y seguridad, que también, la OTAN es una garantía para las naciones que quieren vivir en una democracia liberal. Lo que hemos aprendido de Ucrania es que no queremos ver partes de nuestros países tomadas por Rusia y después tener que recuperarlas. El mensaje a Rusia debe ser claro: será imposible que ocupen una sola pulgada de suelo de la Alianza Atlántica. Las terribles imágenes de Mariupol o Bucha deben hacer repensar la estrategia de la OTAN.

¿Cómo le gustaría que la OTAN reforzara aún más su presencia en su país? Actualmente hay un batallón multinacional de unos 1.700 militares de nueve países en Letonia. Otros similares en Lituania y Estonia. También hay misiones aéreas desde Estonia y Lituania, presencia naval.

Necesitamos más capacidades de defensa aérea de corto, medio y largo alcance...

¿Misiles Patriot?

De todo tipo. Patriots, misiles antiaéreos Stinger... Además necesitamos reforzar la defensa costera. Ya hemos visto el intento de Rusia de que Ucrania no tenga salida al mar desde Odesa y en otras ciudades portuarias. Tercero, necesitamos más tropas para disuadir de una posible operación rusa para hacerse con el corredor de Suwalki, que uniría Kaliningrado con Bielorrusia. Cuarto, necesitamos incrementar nuestra ciberdefensa. Espero que este tipo de medidas sean anunciadas en la Cumbre de la OTAN de Madrid. Nuestro objetivo es que haya una fuerza de países aliados a nivel brigada en cada uno de los países bálticos [eso supondría pasar de los 1.500-2.000 del tamaño batallón a unos 3.000-3.500].

Explique por qué es importante que un soldado español esté defendiendo su país.

Lo primero que le diría a un ciudadanos español es que venga a visitarnos para comprender y conocer más nuestro país y realidad. Y con la presencia de soldados españoles, con sus carros de combate y blindados, lo que se defiende la paz en Europa. Es una señal fuerte de solidaridad.

Finlandia y Suecia podrían salir de esa cita en Madrid como países candidatos...

Si ese fuera el caso aumentarían las capacidades de defensa.

Esta guerra es también un asunto de energía. ¿Cuál es la dependencia de Letonia del gas ruso?

Solía ser un cien por cien dependiente de Rusia. También formamos parte aún de la red eléctrica rusa y bielorrusa. Ahora la dependencia está decreciendo. El Gobierno decidió que en enero de 2023 ya no compraremos nada de gas ruso. Trabajamos con Finlandia y Estonia para tener esa solución a corto plazo.

¿Cómo se puede ayudar al Ejército ucraniano?

En esta fase necesitan adiestramiento para los equipamientos occidentales que puedan recibir. En países de la OTAN sería más efectivo.