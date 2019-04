Dimite el presidente argelino Buteflika tras 20 años en el poder El mandatario, gravemente enfermo, ha visto su poder respondido en las calles con semanas de movilizaciones

El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, ha dimito este martes tras 20 años en el poder, informa Reuters. La salida del mandatario se produce después de varias semanas de movilización en las calles y de los movimientos favorables a su marcha en su círculo cercano de poder.

El jefe del Estado Mayo del Ejército argelino, el general Ahmed Gaïd Salaha, ha pedido este martes que sea «aplicado inmediatamente» el procedimiento constitucinoal que permite sacar al presidente Buteflika del poder, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

En este texto, el Ejército argelino considera como no auténtico el comunicado de la Presidencia habiendo anunciado el lunes la dimisión de Buteflika antes del final de su mandato, el 28 de abril. El Ejército considera que este comunicado no procede del jefe del Estado sino de «entidades no constitucionales y no habilitadas», informa AFP.