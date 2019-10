Diez civiles y un periodista muertos en un ataque turco a un convoy, según una ONG Según la Media Luna Roja, que actúa en los territorios controlados por los kurdos en Siria y no está federada, otras 74 personas resultaron heridas durante la acción

Al menos once personas han fallecido, entre ellos diez civiles y un periodista, en un bombardeo de aviones del Ejército turco contra un «convoy humanitario» cerca de la localidad fronteriza de Ras al Ain, informó una organización humanitaria y una agencia de noticias kurda.

La Media Luna Roja Kurda, que actúa en los territorios controlados por los kurdos en Siria y no está federada, sostiene que además de los once fallecidos, otras 74 personas resultaron heridas. El director de salud de esa organización, Sherwan Bery, confirmó a Efe que en el hospital de Tal Tamr recibieron a los heridos y los fallecidos, entre los que hay un periodista, pero no pudo confirmar su identidad ni nacionalidad.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos cifró en 14 los fallecidos, entre ellos diez civiles y un corresponsal. Según dicha ONG con sede en Reino Unido, el número de víctimas puede aumentar porque hay un gran número de heridos, entre ellos niños.

Mientras, la agencia de noticias kurda Hawar informó de que su corresponsal Saad Ahmed pereció en el ataque y otros siete periodistas resultaron heridos cuando viajan en el convoy. Por su parte, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), alianza de milicias mayoritariamente kurdas que controlan el territorio que está siendo invadido por Turquía, confirmaron el ataque pero no ofrecieron un recuento preciso de víctimas.

Según un comunicado emitido por la comandancia de las FSD, hay decenas de víctimas entre muertos y heridos. Asimismo, destacó que en el convoy viajaban civiles que iban a expresar su oposición a la intervención turca, así como algunos periodistas de diferentes medios de comunicación, sin especificar cuáles, y que el grupo iba acompañado por las fuerzas de seguridad kurdas Asayish.

«El ataque fue directo y de forma brutal, lo cual revela los planes verdaderos de Turquía y sus intenciones», agregó la nota publicada en internet. El convoy se dirigía desde Tal Tamr hacia Ras al Ain, donde se están concentrando los combates desde el día de ayer, y el bombardeo tuvo lugar en las proximidades de esta localidad fronteriza con Turquía, que según Ankara ya está en sus manos.

El Ejército turco dio comienzo el miércoles a una ofensiva contra los territorios controlados por las milicias y las autoridades kurdosirias, donde quiere establecer una "zona de seguridad" de unos 30 kilómetros de profundidad desde la frontera turca y de 480 kilómetros de largo, desde el río Éufrates hasta el extremo oriental de Siria