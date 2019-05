China anuncia «contramedidas», pero apela a la «cooperación y al diálogo» para resolver la crisis La entrada en vigor hoy del aumento de aranceles a más de 5.000 productos chinos que anunció Trump el pasado domingo es un jarro de agua fría

China ha lamentado «profundamente» este viernes la decisión de Estados Unidos de aumentar del 10 al 25% los arancelesque aplica a importaciones del gigante asiático por valor de 200.000 millones de dólares y anunció que tendrá que adoptar «las contramedidas necesarias».

En un comunicado emitido apenas minutos después del anuncio estadounidense, el Ministerio de Comercio chino señala que las conversaciones comerciales con Washington «están en desarrollo» y espera que ambas partes «trabajen juntas para resolver los problemas existentes por medio de la cooperación y el diálogo».

La nota del departamento de Comercio no dice nada más, aunque el jueves su portavoz, Gao Feng, ya había anunciado que China tenía «la determinación y la capacidad para defender sus intereses» y advertido de que tomaría las medidas necesarias en caso de que la subida de aranceles se concretase. «Una escalada en las fricciones comerciales no beneficia ni a los dos países ni al mundo», recalcó la vispera ese ministerio en un comunicado.

Portazo de Trump

La entrada en vigor hoy del aumento de aranceles a más de 5.000 productos chinos que anunció Trump el pasado domingo es un jarro de agua fría sobre las conversaciones que mantienen desde el jueves China y EE.UU. en Washington para intentar poner fin a la guerra comercial.

El viceprimer ministro chino Liu He, que encabeza la delegación del país asiático, abandonó el jueves el encuentro apenas una hora y media después de su inicio, informa hoy el diario South China Morning Post, lo que se interpretó como una señal de que las negociaciones no iban por buen camino. Las negociaciones debían proseguir hoy viernes aunque todavía no está claro que la delegación china vaya a estar dispuesta a continuar las conversaciones en las condiciones actuales.

La semana pasada se celebró en Pekín otra ronda de negociaciones encabezada por parte de EE.UU. por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien declaró que habían sido «muy productivas», por lo que todo parecía indicar que tras el viaje a Washington de la delegación china iba a poder firmarse un acuerdo definitivo.

Sin embargo, Trump aseguró el domingo a través de la red social Twitter que las negociaciones para llegar a un acuerdo continuaban avanzando, pero que lo hacían «demasiado lento». Su anuncio enturbió las negociaciones y provocó una debacle en los mercados de valores chinos, que han ido perdiendo valor desde el pasado lunes.

Amenaza cumplida

El mandatario estadounidense advirtió a finales del año pasado de que, si no alcanzaba un acuerdo con China antes del 1 de marzo elevaría del 10% actual al 25% los aranceles que aplica a las importaciones del gigante asiático por valor de 200.000 millones de dólares.

Sin embargo, finalmente optó por prorrogar este plazo para dar margen a las negociaciones que mantienen ambos países desde que el pasado 1 de diciembre, en el marco de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, acordaran una tregua para tratar de solucionar la guerra arancelaria que comenzó hace ya más un año.