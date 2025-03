Bruselas rechaza el ultimátum británico para un Brexit a su medida

La expresión elegida no podía ser más «british». El presidente del Consejo europeo, Charles Michel publicó ayer un mensaje en redes sociales en inglés diciendo: «We might be losing the UK, but we won’t lose our stiff upper lip». Que más o menos se traduciría como que «puede que estemos perdiendo al Reino Unido, pero no lo que no perderemos es nuestra flema británica». Imposible que desde Londres no se captase el matiz de lo que significa permanecer con «el labio superior rígido» para que no trascienda ninguna emoción ni enfado ante un hecho claramente desagradable. En efecto, los rumores develados ayer mismo por lal prensa británica sobre los planes del Gobierno de Boris Johnson para remodelar la legislación comercial del país de modo que se ignoraría por completo el compromiso adquirido por el Reino Unido en el tratado de Retirada que prevé un estatus específico para Irlanda del Norte, fue recibido con especial inquietud en Bruselas, que no tardó en reaccionar con la mayor celeridad, como una señal de alarma.

Las negociaciones sobre el Brexit se reanudan precisamente hoy en Londres en un ambiente que ya se había vuelto frío y distante desde hace meses. El negociador europeo Michel Barnier no ha ocultado su preocupación ante la obstinación del gobierno británico en sostener que puede tener al mismo tiempo las ventajas de participar en el mercado interior europeo, pero sin verse sometido a las mismas reglas que son obligatorias para todos los países miembros. Esta disputa sobre el «nivel de reglas comunes» que Bruselas insiste en que deberán respetar las empresas británicas para que las europeas no se encuentren en desventaja y se mantengan los estándares de protección de los consumidores, era hasta ahora el centro de la controversia. Lo que ha sucedido es que inesperadamente Londres ha amenazado con abandonar incluso el compromiso ya acordado –con mucha dificultad, pero asumido personalmente por el propio Boris Johnson– para mantener a la provincia británica de Irlanda del Norte dentro del espacio reglamentario europeo, a condición de que se establezcan controles para las mercancías que lleguen desde el resto del Reino Unido. De este modo se evitaría la necesidad de reinstaurar controles fronterizos y aduaneros en la propia isla de Irlanda, lo que iría en contra de los acuerdos de paz que pusieron fin al largo conflicto norirlandés.

Eso significaría que el Gobierno británico estaría preparando una legislación que anularía el llamado «protocolo irlandés» pactado y firmado en el tratado de retirada de la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que no suele intervenir abiertamente en las negociaciones, publicó también un mensaje en Twitter en el que recordaba a las autoridades de Londres que el cumplimiento de ese acuerdo es un compromiso legal asumido por el primer ministro Boris Johnson. «Confío en que el gobierno británico implementará el Acuerdo de Retirada, que es una obligación según el derecho internacional y un requisito previo para cualquier asociación futura. El Protocolo sobre Irlanda es esencial para proteger la paz y la estabilidad en la isla y la integridad del mercado único» advertía Von der Leyen en su mensaje.

Poco antes, el negociador europeo, Michel Barnier, había dicho en una emisora de radio francesa que tenía intención de pedir aclaraciones a su interlocutor británico David Frost sobre estos rumores publicados por la prensa económica londinense. «El protocolo es una condición para preservar la paz [en Irlanda del Norte] y para proteger la integridad del mercado único europeo, pero también es una precondición de confianza entre nosotros porque todo lo que se ha firmado en el pasado debe respetarse».

Un portavoz de la Comisión Europea leyó también un comunicado en el que asegura que si el primero de enero no se ha llegado a un acuerdo sobre las relaciones futuras «y el Reino Unido sale del mercado interior y de la unión aduanera, la UE está lista para mantener sus relaciones comerciales con el Reino Unido bajo las reglas de la Organización Mundial de Coemrcio. Ello implicará la aplicación de controles y barreras que no existen actualmente por lo que pedimos a los operadores europeos interesados que se preparen para esta eventualidad».

Barnier y Frost se reunirán hoy martes en Londres para una semana de negociaciones. El representante europeo pedirá explicaciones a Frost «para comprender mejor las intenciones del gobierno británico» en este asunto tan sensible.

De llegarse a un acuerdo, debería ser antes de finales de octubres, para que haya tiempo para todos los instrumentos de ratificación antes del 31 de diciembre. Una vez que Londres escogió no optar por una nueva prórroga, en caso de que no haya acuerdo el 31 de diciembre a medianoche se producirá la desconexión total entre el Reino Unido y la UE, de modo que después de más de 40 años de proceso de convergencia, las relaciones pasarán de repente a ser similares a las de un país con el que no hay acuerdos comerciales de ningún tipo. Los británicos dicen que aceptarían un acuerdo comercial similar al que la UEtiene con Canadá, pero ignoran el hecho de que la propia proximidad geográfica no le permite a la UE concederle esas mismas ventajas. Como dice el propio Barnier, los británicos quisieran tener «lo mejor de los dos mundos» pero para los europeos es imposible, en primer lugar porque ello es injusto pero lo más importante es que alentaría a otros países a hacer lo mismo: ignorar las reglas del mercado interior y beneficiarse de ello vendiendo sus productos.

