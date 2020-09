Boris Johnson da un ultimátum y amenaza con anular partes del acuerdo del Brexit con Bruselas

El próximo diciembre acaba el período de transición del Brexit y las negociaciones para un acuerdo comercial entre Reino Unido y la UE, que siguen sin avanzar, se retomarán mañana en Londres. Sin embargo, Boris Johnson puso como fecha límite para lograr un trato el 15 de octubre, y anunció que, si no es posible, «habrá que aceptarlo y pasar página».

«Tiene que haber un acuerdo con nuestros amigos europeos antes del Consejo Europeo del 15 de octubre si va a entrar en vigor antes de final de año», anunció. «Si no nos ponemos de acuerdo para entonces, no creo que vaya a haber un acuerdo de libre comercio entre nosotros, y deberíamos aceptarlo y pasar página».

El mensaje de Johnson coincide con los enviados a lo largo de los últimos meses, en los que el primer ministro se ha mostrado tranquilo con respecto a una ruptura abrupta de la relación e incluso señaló que la falta de acuerdo supondría un «buen resultado».

La relación en ese caso entre ambas partes sería un acuerdo de mínimos, regido bajo los estándares de la Organización Mundial del Comercio. En la misma línea del premier se manifestó el negociador británico David Frost, quien en una entrevista con el «Mail on Sunday» dijo que el gobierno «no tiene miedo» de abandonar las conversaciones y que el Reino Unido se irá en diciembre «pase lo que pase».

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, aseveró por su parte en un programa de la BBC que esta semana supondrá «una llamada de atención para la UE», y agregó que «el mejor momento de la UE para llegar a un acuerdo es ahora». Además, detalló que los dos principales puntos que frenan el acuerdo son los relativos a la pesca y a las ayudas estatales.

Johnson además lanzó un nuevo órdago, según reveló «The Financial Times», ya que el Ejecutivo planea aprobar esta misma semana una nueva legislación que anularía partes del acuerdo de divorcio, especialmente en lo referido a los subsidios estatales y en las aduanas con Irlanda del Norte. Este fue uno de los puntos en los que fue más difícil alcanza un acuerdo, y ahora Johnson amenaza con echar por los suelos lo avanzado, lo que pondría en peligro la negociación del tratado comercial.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reaccionado a través de Twitter con un mensaje en el que recuerda a Londres que el cumplimiento de ese acuerdo es un compromiso legal asumido por Boris Johnson, informa Enrique Serbeto.

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.