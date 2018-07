Bruselas acoge con cierto alivio la propuesta de May para el Brexit Barnier remite la negociación a la ronda del 16 de julio

Enrique Serbeto

Seguir Actualizado: 08/07/2018 03:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Unión Europea ha recibido con cierto alivio el escueto documento en el que la primera ministra británica, Theresa May, muestra, al menos, una cierta definición sobre sus ambiciones respecto a un futuro fuera de la UE. Hasta ahora, la UE temía -y con razón- que llegásemos a la fecha fatídica de la desconexión el 29 de marzo del año que viene y se produjera una situación caótica a falta de un acuerdo para regular esa inédita situación. No hay todavía una reacción oficial a los tres folios de May, pero en medios cercanos a la negociación se ha recibido con cierto agrado, porque, dadas las circunstancias, «algo es algo».

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, respondió a través de Twitter diciendo que las noticias de Londres le merecían una «cálida» reacción. Para Barnier, el resultado de la discusión en el seno del gabinete británico «es bienvenido», pero también advertía que esperaba ver el contenido preciso para ver si el contenido de las propuestas «es realista y útil para la negociación». Por ello, la última línea de su mensaje estaba dedicada a recordar que el próximo 16 se celebrará la siguiente ronda de negociaciones, en la que se verá con todo detalle si la posición que ha logrado imponer May será o no suficiente para desbloquear la situación.

En el último Consejo Europeo, el viernes pasado, los dirigentes de los 27 países habían aprobado una declaración en la que advertían a May de que la situación empezaba a ser preocupante, teniendo en cuenta que los plazos son apremiantes. Los líderes europeos recordaban que «debe acelerarse el ritmo de los trabajos con vistas a elaborar una declaración política sobre el marco de las relaciones futuras. Para ello, se necesita una mayor claridad, así como propuestas realistas y viables por parte del Reino Unido en lo que respecta a su posición sobre las relaciones futuras». Y para mayor apremio, el documento terminaba repitiendo una recomendación altamente inquietante «a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión y a todas las partes interesadas para que intensifiquen sus trabajos para estar preparados a todos los niveles y para cualquier resultado».

Un acuerdo antes de octubre

En efecto, Barnier insiste en toda ocasión en que hay que llegar a un acuerdo sobre la separación antes de octubre para que los países miembros, incluyendo a Gran Bretaña, tengan tiempo para proceder a la ratificación, sin la cual no entraría en vigor. El acuerdo de salida, igual que los de ingreso, debe ser ratificado por todos y cada uno de los parlamentos nacionales y por el Parlamento Europeo, para que sea legal en su momento de entrada en vigor.

El temor a un no acuerdo es tan real que el canciller austriaco, Sebastian Kurz, que ostenta la presidencia de turno este semestre, había hecho comentarios abriendo la puerta a una especie de prórroga en caso de que las negociaciones no tuvieran éxito en marzo de 2019, cuando se producirá en cualquier caso la desconexión prevista por el Artículo 50 del Tratado. «Necesitamos mantener buenas relaciones con el Reino Unido. Si no encontramos soluciones, abogo por que las negociaciones continúen y evitemos un Brexit duro», aseguró el dirigente austriaco.

Desde el punto de vista técnico, la propuesta de May de una zona de libre comercio para productos industriales y agrícolas resuelve aparentemente la espinosa cuestión de la frontera irlandesa, que es una de las prioridades absolutas para Bruselas, pero está por ver si ello permite que el Reino Unido firme acuerdos comerciales por su cuenta con otros países, que es lo que insisten en poder hacer los partidarios del Brexit.

A simple vista, lo que May propone es una versión a medida del estatus que tiene Turquía.