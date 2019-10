Boris Johnson presentará hoy su oferta final sobre el Brexit a Bruselas «Saldremos de la UE el 31 de octubre. Hagamos Brexit: podemos, debemos y lo haremos» es una de las frases que pronunciará en su discurso de hoy

Con un nuevo acuerdo o sin ningún acuerdo, pero el Reino Unido dejará la UE dentro de 30 días. Así lo ha anunciado el primer ministro británico, Boris Johnson, a través de un comunicado de su partido, que celebra estos días su congreso en Manchester.

Según el documento, hoy, durante su discurso de cierre, el líder conservador dará «detalles fieles» de un «compromiso justo y razonable» en el que «todas las partes puedan ponerse de acuerdo y construir». Eso sí: señala que los nuevos textos suponen la oferta final de Londres después de más de dos meses de negociaciones y deja claro que si Bruselas no se compromete con ella «este Gobierno no negociará más hasta que hayamos salido».

Según un funcionario de Downing Street, «el Gobierno va a negociar un nuevo acuerdo o no habrá acuerdo. Seguiremos luchando para que se respete el mayor voto democrático en la historia británica. La UE está obligada por la ley solo a negociar con los gobiernos de los estados miembros, no puede negociar con el Parlamento, y este gobierno no negociará un retraso». Así, queda dicho que el «premier» no pedirá una nueva fecha de salida durante el Consejo europeo del 17 y 18 de octubre. «Saldremos de la UE el 31 de octubre. Hagamos Brexit: podemos, debemos y lo haremos», es una de las frases que Johnson pronunciará en su discurso y que han sido adelantadas en el comunicado.

El «premier» busca tocar además las fibras de los votantes que eligieron el divorcio: «Mis amigos, me temo que después de tres años y medio la gente comienza a sentir que los están tomando por tontos. Están comenzando a sospechar que hay fuerzas en este país que simplemente no quieren que se haga el Brexit. Y si resultan tener razón en esa sospecha, creo que habrá graves consecuencias para la confianza en la democracia».