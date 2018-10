Boris Johnson califica de «humillante» la propuesta de Brexit de Theresa May El exalcalde de Londres ha criticado a la primera ministra y al ministro de Economía, Philippe Hammond

Iván Alonso

Corresponsal en Londres Actualizado: 02/10/2018 15:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Colas de hasta 3 horas que rodeaban un auditorio para 1.500 personas para ver cómo Boris Johnson dejaba su impronta en un acto paralelo al congreso conservador que se está celebrando esta semana en Birmingham. Todo indica que el ex ministro de Exteriores, abanderado del brexit y principal dolor de cabeza de Theresa May hasta su dimisión, está postulándose poco a poco para suceder a la que era su jefa hasta hace poco y ocupar su puesto como líder del partido tory.

Sin embargo, Johnson aún no muestra sus cartas. Demuestra la fuerza que tiene dentro de una parte de los conservadores y presenta sus credenciales para oponer a la jefatura del partido, pero sin terminar de hacerlo del todo.

El exalcalde de Londres, de hecho, comenzaba su discurso con un mensaje a su «amigo» y ministro de Economía, Phipill Hammond que el pasado domingo le había augurado que nunca sería jefe del Gobierno. «Felicito a Phillip Hammond por predecir que no seré primer ministro. Por primera vez una de sus predicciones tiene un aire de verdad» señalaba un Johnson que conseguía las carcajadas de su público.

Pero el brexit era el punto clave de su discurso, al que asistían varios diputados conservadores entre ellos el ex ministro para el brexit David Davis, y tras reclamar para Reino Unido una «libertad» que en los últimos tiempos su partido ha perdido frente al «Gobierno extranjero» de Bruselas, el ex jefe de la diplomacia británica se lanzaba a criticar el plan de Theresa May para el Brexit. Una propuesta, la de Chequers, que ya había denostado en varias ocasiones y que esta vez fue más allá asegurando que «ha llegado el momento de acabar con Chequers» porque es «políticamente humillante y un escándalo constitucional».

Para Johnson, este plan deja la puerta abierta para aquellos «que quieren volver a la UE en algún momento». Algo que rechaza porque los británicos «votaron por abandonarla» denostando así de paso la posibilidad de la celebración de un segundo referéndum para el brexit cuya idea considera «infame».

Además, Johnson propuso alternativas al plan Chequers, como por ejemplo el conocido por él como «Super Canada» (por sus similitudes con el que el país americano firmó en 2016 con Bruselas) que permitiría «devolver a Reino Unido llegar a acuerdos libres con otros países», cosa que según el exministro «no se puede conseguir» con la actual propuesta de la primera ministra porque Gran Bretaña porque estaría atada al pacto con la UE.

Por eso, Johnson alentaba a sus correligionarios a desechar el plan de May «mis queridos compañeros, esto no es democracia. Eso no es por lo que votamos. Es indignante. No es recuperar el control: esto es perder el control» aseguraba levantando una sonora ovación del abarrotado auditorio.

Por supuesto, también hubo palabras duras contra Jeremy Corbyn y más de un chascarrillo típico en un Johnson que ha dejado su marca, como el pretendía, un día antes del discurso de la propia Theresa May.