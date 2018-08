Una antigua esclava sexual del Daesh se encuentra con su secuestrador en un supermercado en Alemania Ashwaq Haji tenía 15 años cuando su familia entera fue detenida en el ataque contra el pueblo Yazidi

La joven yazidi, Ashwaq Haji tenía 15 años cuando su familia entera fue detenida en el ataque de Daesh contra el pueblo Yazidi en el norte de Iraq hace cuatro años. Ella junto a su hermana y otras adolescentes fueron vendidas a la esclavitud donde su secuestrador que se hizo llamar como Abu Humam abusó de ella.

Haji logró escapar meses después y huyó a Alemania como refugiada donde se reunió con su madre y otros familiares. Entonces en febrero de este año, un hombre la detuvo en un supermercado alemán.

«Me dijo que era Abu Houmam, le dije que no lo conocía y comenzó a hablarme en árabe», ha comentado la chica, vestida de negro en duelo por sus cinco hermanos que han estado desaparecidos desde que fueron secuestrados por yihadistas.

«Me dijo no me mientas, sé muy bien que son Ashwaq y vives en Alemania con tu madre y tu hermano, incluso me dio mi dirección y otros datos de nuestra vida», ha dicho. Traumatizada por el encuentro con su secuestrador, esta mujer iraquí regresó a su país.

Miles de mujeres de la minoría Yazidi en Irak han sido secuestradas, asesinadas o explotadas sexualmente por el Daesh cuando se adueñaron un tercio del país en el verano de 2014.

Ashwaq Haji fue secuestrada el 3 de agosto de 2014 y logró huir de la casa del hombre que la había comprado por cien dólares, le dijo a AFP durante una visita al santuario Yazidi Lalich, a unos sesenta kilómetros de la ciudad de Mosul, en el norte de Iraq.

La madre de Ashwaq y su hermano menor también han estado cautivos por un tiempo. Pero en 2015, los tres se establecieron en Schwäbisch Gmünd, un pueblo a 50 km de Stuttgart, como parte de un programa del gobierno alemán para refugiados iraquíes. El padre, Haji Hamid, de 53 años, permaneció en Iraq.