Abandona a sus padres octogenarios en un bar de Argentina por no poder hacerse cargo de ellos Los ancianos, de 92 y 86 años respectivamente, habían sido desahuciados por impago

Abandonados como animales. Ese fue, durante unas horas, el destino de una pareja de ancianos argentinos después de que uno de sus hijos los dejara en un bar, supuestamente por no poder hacerse cargo de ellos. Los octogenarios, de 92 y 86 años respectivamente, habían sido desahuciados de su domicilio, en la localidad de Rosario, por impago. Sin un sitio al que ir, acudieron a él. Su solución: llevárselos a un bar, prometiéndoles que volvería a por ellos. Pero nunca regresó.

Tras siete horas de espera, los trabajadores del establecimiento acabaron llamando a la policía. Informados de la situación, las autoridades lograron dar con otro de sus hijos, Raúl, el cuál sí que acudió a su encuentro. «Sabía que estaban pagando lo que debían, creo que era una deuda muy pequeña, pero no estaba seguro, tampoco tenía mucha relación con ellos», explicó.

Al conocerse lo ocurrido, los ancianos explicaron a los medios argentinos que se encuentran «bien» pero que quieren «estar juntos» y que, por ahora, no tienen dónde vivir. Por el momento, y de manera provisional, se están alojando en casa de su hijo Raúl. «Queremos poder volver a estar juntos bajo un mismo techo. No podemos ir a comprar una casa, es imposible, no tenemos con qué, así que en todo caso tendremos que alquilar. Somos los dos jubilados y gastamos poquito», explicó la mujer, con visible tristeza.