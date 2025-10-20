Suscríbete a
La historia oculta de la sicaria que envenenó a media Roma por Nerón

Locusta está considerada la primera asesina en serie de la historia y la principal arma de represión usada por el famoso emperador

La legión romana de plebeyos e indígenas hispanos que contuvo la invasión de los africanos cinco siglos antes del 711

Locusta probando uno de sus venenos con un esclavo en presencia de Nerón. Obra del siglo XIX
Israel Viana

Madrid

El veneno tuvo una presencia constante en la historia de la Antigua Roma, sobre todo durante la dinastía Julia-Claudia, a la que pertenecieron Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, entre el 27 a. C. y el 68 d. C. Sin embargo, también otros ... reyes y generales más antiguos hicieron uso de él. La semana pasada ya les contamos la historia de Mitrídates el Grande, un monarca oriental que vivió un siglo antes que esos emperadores e hizo temblar a la todopoderosa República romana usando los venenos que había conocido a lo largo de su vida.

