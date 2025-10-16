Suscríbete a
Juan del Val gana el Premio Planeta

Ciego, tetrapléjico y temido: así aplastó Israel al jeque radical que fundó Hamás

El 22 de marzo de 2004, las bombas semitas acabaron con Ahmed Yasin, uno de los creadores del grupo terrorista

El germen del odio entre Israel y Hamás: los orígenes del conflicto que desangra Oriente Medio

Ahmed Yasin, uno de los fundadores de Hamás
Ahmed Yasin, uno de los fundadores de Hamás
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Ocurrió el 22 de marzo de 2004, hace más de dos décadas. Aquel día, varios helicópteros se internaron en el espacio aéreo de Gaza y dejaron caer su fuego letal contra un anciano de 67 años ciego que, además, se desplazaba en silla de ruedas ... por una tetraplejia. Así fue cómo acabó Israel con el jeque Ahmed Yasin, considerado el fundador de Hamás. Un símbolo para sus seguidores que, desde finales de los ochenta, cuando se fundó el grupo islamista, llamaba a la radicalidad contra el vecino país semita. «Hay un invasor que nos ha robado nuestra tierra. Hamás dejará la lucha armada cuando cese la ocupación e Israel nos devuelva lo que nos pertenece», afirmaba.

