El batallón de futbolistas y los cientos de hinchas que les siguieron para luchar junto a ellos en la Primera Guerra Mundial

Renunciaron al privilegio de quedarse en casa, se alistaron como voluntarios y cayeron en combate. A aquellos profesionales de equipos como el Manchester y el Arsenal se los recordó como el «batallón del fútbol»

El regimiento de Manchester en la Primera Guerra Mundial
El regimiento de Manchester en la Primera Guerra Mundial

Israel Viana

Madrid

En Gran Bretaña, cuando el 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, existía un curioso e injusto privilegio: los futbolistas profesionales solo podían ser llamados a filas si su club lo autorizaba. Los que no pertenecían a esa categoría, así como ... los que jugaban en las ligas de cricket y rugby –dos de los deportes más populares del país–, estaban obligados a marchar al frente como cualquier ciudadano, lo que desató un intenso debate social y político entre partidarios y detractores.

